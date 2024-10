Os números dos prefeitos eleitos nas Eleições Municipais de 2024 no Brasil

As apurações do segundo turno das Eleições Municipais de 2024 começaram às 17 horas deste domingo, 27 de outubro, com o fechamento das urnas em 51 municípios ao redor do Brasil. Nesta página, você pode acompanhar a apuração das eleições por meio de gráficos e mapas interativos criados pelo O POVO+. Os gráficos serão atualizados periodicamente, conforme a porcentagem de apuração das seções finalizadas.

Cidades com 2º turno nas Eleições Municipais de 2024 no Brasil

No total, 51 cidades brasileiras realizarão o segundo turno nas Eleições Municipais de 2024. Entre elas estão São Paulo, Fortaleza e Caucaia, que definirão, neste pleito, seus novos governantes para o próximo ciclo eleitoral.

Ranking de prefeitos eleitos por partido no Brasil e regiões

As cidades brasileiras deram uma guinada mais à direita nas Eleições Municipais de 2024. De acordo com dados do primeiro turno, partidos conservadores tiveram melhor desempenho em todas as regiões do Brasil. MDB (44 mil), PP (39 mil) e PSD (38 mil) foram os partidos que mais elegeram representantes nas prefeituras brasileiras.



Já as siglas de esquerda PT (30 mil) e PSB (26 mil) aparecem logo na sequência.

Gênero dos prefeitos eleitos no Brasil em 2024

As eleições municipais de 2024 no Brasil revelaram um cenário marcante em relação ao gênero dos prefeitos eleitos. Com um total de 5.210 prefeitos, apenas 722 deles, ou 13,2%, são mulheres, enquanto 4.488, representando 86,8%, são homens.

Essa disparidade de gênero indica que, apesar dos avanços em questões de igualdade, a representação feminina nas prefeituras brasileiras ainda é bastante limitada. As mulheres continuam sub-representadas em cargos de liderança política, refletindo um desafio persistente para promover maior diversidade e inclusão na política local.





Faixa etária dos prefeitos eleitos no Brasil em 2024



Os dados das eleições municipais de 2024 mostram que a maioria dos prefeitos eleitos no Brasil é masculina, especialmente nas faixas etárias mais avançadas. Na faixa de 35 a 39 anos, por exemplo, foram 542 homens e 75 mulheres eleitas. A disparidade continua nas idades superiores, com 788 homens e 118 mulheres entre 40 e 44 anos, e 775 homens contra 139 mulheres na faixa de 45 a 49 anos.

Apesar de uma maior representação feminina entre os mais jovens, com 4 mulheres e 16 homens entre 21 e 24 anos, a desigualdade de gênero persiste nas idades mais elevadas. Esse cenário evidencia a necessidade de promover maior diversidade e inclusão na política brasileira.

Estado civil dos prefeitos eleitos no Brasil em 2024



As eleições municipais de 2024 apresentaram dados interessantes sobre o estado civil dos prefeitos eleitos no Brasil. Do total de 5.470 prefeitos eleitos no primeiro turno, a maioria, 3.883 (70,99%), é casada, refletindo uma tendência de estabilidade familiar entre os líderes municipais.

Os solteiros representam uma parcela significativa, com 1.048 prefeitos eleitos (19,16%), indicando que jovens ou indivíduos em início de carreira política estão se destacando no cenário eleitoral. Por outro lado, os divorciados somam 415 (7,59%), enquanto os viúvos são 97 (1,77%). A categoria de separados judicialmente é a menos representativa, com apenas 27 prefeitos (0,49%).