Líder de Sarto defende unidade no PDT Fortaleza e alerta: "Parece que 2022 se repete"

Foto: FÁBIO LIMA Iraguassu Filho, vereador lider do prefeito Sarto.

O vereador Iraguassu Filho (PDT), líder do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), defendeu que haja diálogo e unidade partidária em torno da posição dos correligionários acerca da gestão do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que se iniciará em 2025.

O parlamentar ressaltou a importância de que todos sejam ouvidos. Entretanto defendeu que o programa partidário e as bandeiras históricas defendidas pela sigla são inegociáveis. Iraguassu é um dos vereadores pedetistas que não se reelegeu, ficando na suplência. Ao todo, seis dos oito parlamentares do PDT eleitos apoiaram André Fernandes (PL) na disputa do segundo turno em Fortaleza. Os parlamentares que optaram por Fernandes são ligados à ala pedetista do ex-prefeito Roberto Cláudio e do prefeito Sarto.

Questionado se é possível que o partido chegue a um consenso acerca de ser base, ou não, de Leitão, Iraguassu lembrou de racha interno recente ocorrido no âmbito estadual e fez um alerta.

“Eu poderia lhe responder com uma frase questionadora: parece que 2022 se repete. Só que a gente tem que aprender com as lições do que ocorreu naquele período, para que não se repita agora esse racha, essa fratura e esse problema. O presidente nacional já sinalizou, votou com Evandro, eu votei com Evandro, o vereador Adail também e outros”, pontuou.

Iraguassu ponderou que “a maioria (dos eleitos) no PDT votou com o André Fernandes” e defendeu um diálogo interno. “Dialogar olhando nossos estatutos, nossa história, a Carta de Lisboa quando fundou-se o PDT, olhando o nacional, debatendo com respeito e escutando os colegas. Seis dos oito vereadores votaram no André Fernandes, temos que escutar todos, todos são relevantes, os que estão filiados há dois anos ou há 23 anos, como eu”, disse.

Apesar de ressaltar a importância da opinião individual, o parlamentar lembrou que o partido tem história. “Um diálogo que se chegue a um denominador comum que respeite os posicionamentos individuais, mas esses posicionamentos não podem, nunca, ser superiores à instituição PDT. As pessoas passam, o partido fica. Não digo isso para alguém sair, mas para entendermos que nós, enquanto CPF, somos menores que a instituição partidária”, defendeu.

O pedetista foi enfático ao defender que as origens da sigla trabalhista devem prevalecer. “Temos que respeitar as origens do partido, o PDT é um partido de centro-esquerda, que já se foi até para o centro, mas não é um partido que vai à direita, que vai para a centro-direita. Temos tempo para fazer isso. O prefeito Evandro já disse que tem interesse em contar com os vereadores. Tudo se conversa, não tem nenhuma porta fechada. Vamos escutar as bases, os eleitos, suplentes e lideranças, buscando a convergência".



Em 2022, na esteira das eleições para o governo do Ceará, houve racha interno no PDT. Parte da sigla defendia que o candidato escolhido fosse o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, ligado a grupo do ex-ministro Ciro Gomes. Outra ala, ligada ao senador Cid Gomes, defendia a indicação de Izolda Cela à reeleição. Izolda ocupava a cadeira de governadora após renúncia de Camilo Santana (PT). O nome de Izolda também era apoiado por Camilo e por outros quadros do PT e de aliados.

A fratura ocorreu a partir do rompimento entre PT e PDT no Ceará, com cada um dos partidos lançando candidato próprio a governador. Após a vitória de Elmano de Freitas (PT), a ala cidista do PDT defendeu que a sigla entrasse na base da gestão, enquanto a ala cirista defendia fazer oposição.

O racha culminou na saída de Cid e de dezenas de prefeitos que fazem parte do grupo político do senador. Os deputados ligados a Cid também tentam desfiliação na Justiça. Um dos que conseguiu se desfiliar foi justamente Evandro Leitão, que passou a compor os quadros do PT e venceu a eleição para prefeito de Fortaleza neste ano.