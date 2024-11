Plenário da Assembleia do Ceará será reinaugurado quatro meses após incêndio

Foto: JÚLIO CAESAR INCÊNDIO atingiu plenário da Alece no dia 20 de junho

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) vai reinaugurar, nesta quarta-feira, 6, a partir das 9 horas, o Plenário 13 de Maio, recuperado quatro meses após o incêndio que atingiu a estrutura do prédio. Na manhã de 20 de junho, as chamas consumiram o local e danificaram cadeiras, teto e outras estruturas do plenário.

Na época do incêndio, uma grande quantidade de fumaça pôde ser vista do lado de dentro e de fora do prédio, que foi evacuado assim que as primeiras chamas foram detectadas. Duas pessoas ficaram feridas. Uma servidora da Casa que trabalhava como auxiliar de serviços gerais chegou a desmaiar após inalar fumaça, mas foi encaminhada a um hospital. Outro ferido foi um policial militar que sofreu escoriações com as chamas.

Em 1º de julho, teve início a obra de reconstrução do plenário. O entorno do local foi fechado por tapumes entre as grades e a entrada no anexo principal interditada.

Enquanto o processo de reestruturação do plenário não era concluído, as sessões e atividades parlamentares estavam sendo realizadas em formato híbrido, sendo presencialmente no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, localizado no anexo II, utilizada pela Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace) e adaptada para os deputados estaduais.

Conforme o presidente do palarmentro, o deputado Evandro Leitão (PT), também prefeito eleito de Fortaleza, um curto-circuito foi a causa do incêndio. O prazo inicial do fim da reforma tinha sido setembro, mas passou para outubro.

O incêndio no plenário foi usado desde a pré-campanha contra Evandro. Durante o período eleitoral, André Fernandes (PL) criticou o petista pelos valores pagos para a reforma do plenário, especialmente o novo telão instalado.

Como mostrou a coluna Vertical, do O POVO, segundo extratos de dispensa de licitação publicados no Diário Oficial do Estado, reforma de reconstrução do espaço deve custar pelo menos R$ 23,7 milhões. O valor envolvia um contrato de R$ 18.791.104,50 milhões firmado com uma empresa para a obra de reforma e outro contrato de R$ 4.989.785,17 para a compra e instalação de um novo painel eletrônico.