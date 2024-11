Salmito diz ter "muita vontade" de presidir Assembleia Legislativa

Foto: FÁBIO LIMA Salmito Filho, secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará

As movimentações para definir quem vai ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) estão ganhando mais corpo. Salmito Filho (PDT), um dos cotados, confirmou nesta segunda-feira, 4, o interesse pelo posto.

Atualmente no comando da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará, o deputado estadual eleito afirmou ao O POVO que seria uma honra representar a população cearense na condição de parlamentar. Mas também se diz honrado em liderar a pasta no governo Elmano e manifestar o desejo de ocupar a presidência da Alece.

"Quanto à eleição da próxima Mesa Diretora da Assembleia, tenho uma relação muito boa e respeitosa com todos os colegas deputados, servidores e assessores e tenho muita vontade de presidi-la no próximo biênio 2025/2026", disse.



Secretário diz estar "à disposição" de lideranças

Salmito ainda destacou que tais negociações passam pelas principais lideranças governistas do Estado. Além de Elmano, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes (PSB), além do atual presidente da Casa e prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

"Portanto, eu permaneço à disposição do governador Elmano, senador e ministro Camilo, senador Cid e presidente e prefeito eleito Evandro como fiz quando vim com muita honra para a missão na secretaria de Desenvolvimento Econômico", completou.



Salmito foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) por três vezes, eleito e reeleito deputado estadual e escolhido por Elmano para administrar a pasta de Desenvolvimento Econômico, que pode passar mudanças. Embora esteja no PDT, ele deve ser um dos dissidentes a seguirem os passos de Cid Gomes após o racha interno na sigla, com um provável destino ao PSB.

Com isso, o nome dele tem sido ventilado para retornar ao cargo de deputado e concorrer à presidência do Parlamento cearense. Além dele, são cotados Fernando Santana (PT), atual 1° vice-presidente, Romeu Aldigueri (PDT), líder do Governo Elmano, Sérgio Aguiar (PDT), e Osmar Baquit (PDT), parlamentar no sétimo mandato consecutivo.