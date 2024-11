Após incêndio, plenário da Assembleia do Ceará é reinaugurado por Evandro; veja imagens

Foto: FÁBIO LIMA PLENÁRIO passou por reforma de 4 meses após incêndio

O Plenário 13 de Maio, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), foi reinaugurado nesta quarta-feira, 6, após quatro meses de reforma devido ao incêndio que ocorreu no prédio no dia 20 de junho. A obra começou em 1° de julho e custou cerca de R$ 23,7 milhões.

A nova estrutura do teto traz imagens na área das galerias que remetem ao Estado do Ceará, como ilustrações de Padre Cícero, jangadas, cactos, carnaúba, o chapéu de vaqueiro, além de Iracema, personagem de José de Alencar. A tonalidade do carpete e as mesas dos deputados estaduais, feitas de mármore, tem detalhes em verde escuro.

Evandro afirmou que as galerias da parte de cima do plenário devem voltar a ter bancos nos próximos dias para que o local seja reaberto o quanto antes.

Atrás da Mesa Diretora está uma imagem de Jesus Cristo com os braços abertos. À esquerda, a bandeira do Estado do Ceará, e à direita, a do Brasil. O antigo crucifixo, que foi queimado e sofreu danos com o incêndio, está exposto na entrada do plenário.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença de toda a Mesa Diretora e de quase todos os deputado estaduais, além de vereadores e secretários de Estado. “A gente entrega o Plenário 13 de Maio para a população depois de ter passado por momentos tão difíceis”, disse Evandro Leitão (PT), presidente da Alece e prefeito eleito de Fortaleza. “Para mim, é motivo de muita honra”, complementou o petista ao participar do evento.

Evandro agradece servidores e fala da reforma

Evandro agradeceu aos servidores da Casa, ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar por terem agido de forma rápida no dia do incêndio. Citou ainda todos os deputados estaduais, por aprovarem os processos que garantiram a reforma.

Em entrevista coletiva, Leitão afirmou que o prédio todo passou por reforma e a parte elétrica ainda precisará passar por manutenção e mudanças. "Estamos falando de um prédio de mais de 50 anos. Então nós precisamos ainda fazer a troca da parte elétrica nos outros anexos", explicou, completando que o próximo presidente terá que dar continuidade aos trabalhos.

Após descerrar a placa de inauguração, Evandro entrou no plenário acompanhado de outros deputados e abriu a sessão legislativa. Ele aproveitou para passar a presidência para Fernando Santana (PT), o 1° vice-presidente, e discursou na tribuna sobre o momento. O prefeito eleito foi aplaudido.

"O incêndio foi um momento de dor para todos que fazem a Alece, mas também foi uma ocasião onde reafirmamos nossa união para recuperar o coração do Legislativo estadual. Hoje, com essa reconstrução, temos um dos sistemas de prevenção mais modernos do Brasil com monitoramento permanente de incêndio", declarou.

O presidente da Alece também relembrou que a Casa foi inaugurada durante a ditadura militar, no dia 13 de maio de 1977, e chamou o prédio de um símbolo vivo do compromisso do Parlamento cearense com a democracia e com a participação cidadã.

"Tenho orgulho de recuperar este monumento, o principal símbolo da casa do povo. Testemunha de debates históricos acalorados e discursos que refletem reivindicações e a aprovação de leis (...) Seus exatos 47 anos não poderiam ser apagados com um incêndio", completou.

Incêndio no plenário da Assembleia

No incêndio, as chamas danificaram o teto, cadeiras e demais estruturas do plenário. O prazo inicial para a entrega da reforma foi setembro, mas foi adiado para outubro. Durante o processo de reestruturação, os parlamentares realizaram as sessões em formato híbrido, com a participação presencial no Auditório Deputado João Frederico Gomes, localizado no Anexo II da Alece.

A causa do incêndio, de acordo com Evandro Leitão, foi um curto-circuito. Na ocasião, duas pessoas ficaram feridas: uma servidora que trabalhava na Casa e um policial militar que sofreu escoriações.



