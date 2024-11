Evandro e Sarto indicam equipes e transição vai começar em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES PREFEITO Sarto e prefeito eleito Evandro Leitão, em janeiro de 2023

A quinta-feira, 7, foi momento de movimentação para o início da transição de governo em Fortaleza. Se antes aguardavam um pelo outro, o prefeito eleito, Evandro Leitão (PT), e o atual, José Sarto (PDT), destravaram o rito para mudança de gestão e apresentaram os indicados para conduzir o processo.

Além dos nomes, Sarto publicou decreto que formaliza a transição. Ele apontou que há de sua parte compromisso de promover uma transição "tranquila". “Observando o regramento definido pelo Tribunal de Contas, para que o novo governo tenha informações detalhadas de toda a estrutura administrativa e para que os serviços públicos sigam em pleno funcionamento”, afirmou em publicação nas redes sociais.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) sugere algumas etapas para formalizar uma transição: apresentação de decreto de transição, apresentação dos nomes e publicação de portaria com os nomes dos indicados. A transição só é considerada em andamento depois da primeira reunião.

Como representantes, Sarto escolheu ou nomes do chamado “núcleo duro”, mais próximas a ele na gestão municipal ou que ocupam pastas estratégicas. A lista é formada pelo secretário do Governo, Renato Lima (coordenador); o secretário da Infraestrutura, Samuel Dias; o procurador-geral do Município, Fernando Oliveira; a secretária das Finanças, Flávia Teixeira; a secretária-chefe da Controladoria Geral do Município, Juliana Guimarães; a coordenadora especial de programas integrados, Manuela Nogueira; e o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Mário Fracalossi.

Samuel Dias, inclusive, é figura conhecida em transições, já que acompanhou a passagem de Luizianne Lins (PT) para Roberto Cláudio (PDT) no fim de 2012 e de RC para Sarto oito anos depois. Manuela Nogueira chegou a ser secretária municipal de Infraestrutura de 2016 a 2020 e coordenadora de Projetos da Prefeitura. Renato Lima já tinha sido secretário da Regional VI e secretário Municipal da Gestão Regional.

Do lado de Evandro, também nomes próximos ao presidente da Assembleia Legislativa (Alece). A coordenadora será Gabriella Aguiar (PSD), vice-prefeita eleita. Em entrevista Páginas Azuis do O POVO, Evandro antecipara que gostaria de ver sua companheira de chapa na transição.

Um dos nomes da coordenação da campanha de Evandro, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) também está na lista de indicados de Evandro. Ele é presidente municipal do PT e chegou a ser pré-candidato na disputa interna do partido, mas retirou o nome e apoiou Evandro.

Outro integrante do campo político é Júnior Castro (PT). Nome influente na política do Interior, ele é aliado do ministro da Educação Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas, ambos do PT. Ele está no término do segundo mandato na Prefeitura de Chorozinho, distante 69 quilômetros de Fortaleza, e conseguiu eleger sua sucessora, Célia Marinho (Republicanos). É também presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Anunciado também na equipe de Evandro é o advogado Hélio Leitão. Ex-presidente da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), ele mantém influência na ordem. A esposa dele, Christiane Leitão, disputa o cargo que um dia foi seu.

No currículo de Hélio consta passagem pela Secretaria da Justiça e Cidadania durante o governo Cid Gomes. Além de conselheiro federal do OAB, está como assessor jurídico e de relações institucionais da presidência da Alece.

Da Casa legislativa, saem outros dois nomes do grupo. Luís Sérgio Menezes da Costa, que é do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade da Casa, e Laila Freitas e Silva, coordenadora de Comunicação Legislativa da Alece. Na parte de finanças, foi anunciado Osvaldo José Rebouças, auditor fiscal aposentado da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), órgão no qual Evandro também é servidor de carreira.



