Maioria da bancada do PDT que apoiou André caminha para ser base de Evandro

Foto: Assessoria Gardel Rolim VEREADORES do PDT que declaram apoio a André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições de Fortaleza

Quase três semanas após as eleições municipais de Fortaleza, as articulações políticas ganham cada vez mais corpo. Depois dos primeiros nomes a compor a Mesa Diretora da Câmara Municipal terem sido indicados, a bancada do PDT começa a encaminhar uma definição sobre qual será sua postura em relação a gestão de Evandro Leitão (PT).

Dos oito vereadores eleitos pelo partido, apenas dois apoiaram o petista no segundo turno, Adail Jr, que deverá ser o 1° vice-presidente da CMFor, e Luciano Girão. Os demais, puxados pelo atual presidente da Casa, Gardel Rolim, fizeram campanha para André Fernandes (PL).

O POVO ouviu de membros do PDT que as conversas entre os parlamentares avançaram e um entendimento da grande parte de ser base do prefeito eleito está próximo. Evandro chegou a se encontrar inclusive com alguns dos líderes hoje do grupo.

Pedetistas que devem ser da base e oposição a Evandro

Sendo assim, Gardel Rolim, Paulo Martins, Kátia Rodrigues, Marcel Colares deverão integrar a aliança de apoio ao petista. Kátia, já publicou foto ao lado de Evandro afirmando que juntos irão "trilhar o caminho certo". Gardel e Paulo também estiveram com o futuro prefeito.

Seguindo outra linha, Jânio Henrique, irmão do deputado estadual Antônio Henrique (PDT), ligado a o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e PPCell, mais alinhado com André Fernandes, indicam que não farão parte da base de apoio a Leitão e ficarão na oposição.

Passadas as eleições, o presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo, afirmou que trabalharia para que a bancada fosse base de Evandro e assim o fez. Ele se reuniu com os vereadores em busca de fazer uma ponte.

Possibilidade de uma chapa à presidência da Câmara

Em paralelo a essa discussão, parlamentares que hoje estão na base do prefeito José Sarto (PDT) e membros de outros partidos como União Brasil, PMN, PRD e Podemos, buscaram Gardel Rolim para analisarem a possibilidade de lançarem uma chapa para a Mesa Diretora.

Foi ensaiada uma composição de um candidato a presidente, provavelmente Gardel, ainda no decorrer do segundo turno, o que representaria uma força da Câmara indicando um líder independentemente de André ou Evandro.

Apesar do interesse de alguns membros da oposição a Evandro, uma chapa para concorrer contra os apoiados pelo prefeito eleito e a sua base ainda é vista como distante.