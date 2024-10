A Câmara que Evandro Leitão encontrará

Ao todo são 43 vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Um prefeito, para que tenha aprovados projetos de lei, precisa de mais da metade da Casa votando em alinhamento com suas propostas de governo no Paço Municipal. Atualmente, José Sarto (PDT) tem 25 em sua base e 18 vereadores que lhe fazem oposição.

O prefeito eleito Evandro Leitão (PT) encontrará, já de imediato, uma CMFor com ligeira maioria o apoiando desde o desenrolar da disputa do segundo turno contra André Fernandes (PL). Ao todo, 23 vereadores eleitos estiveram aliados ao petista na reta final da campanha.

Composição da CMFor no mandato de 2025 - 2028

Somente o PT fez quatro parlamentares: Aglayson, Júlio Brizzi, Professora Adriana Almeida e Mari Lacerda. O PSD da vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar elegeu outros quatro: Apollo Vicz, Bruno Mesquita, Eudes Bringel e Erich Douglas.

Ainda na coligação que elegeu Evandro, outros três partidos da base fizeram dois vereadores cada. O PSB, com Bá e Léo Couto; o PP, com Marcos Paulo e Irmão Léo; e o Republicanos, com Benigno Júnior e Ronaldo Martins, que serão alinhados de Evandro.

O Psol teve candidato próprio no primeiro turno, mas os dois vereadores eleitos, Adriana Gerônimo e Gabriel Biologia, apoiaram e entraram de cabeça na campanha de Evandro no 2º turno.

Do lado do PDT, maior bancada eleita com oito parlamentares, dois aderiram a candidatura de Evandro: Adail Júnior e Luciano Girão. Do Avante, Ana Aracapé e Emanuel Acrízio também seguiram com o petista, mesmo a sigla optando por apoiar André.

Carla do Acilon (DC), Luiz Paupina (Agir) e Professor Enilson (Cidadania), embora estejam em partidos que ficaram neutros no 2º turno, tomaram posição por apoio a Evandro e estarão na composição da base do petista.

A oposição a Evandro

Na oposição, o petista encontrará os vereadores eleitos pelo PL, partido de André Fernandes e do ex-presidente Jair Bolsonaro: Priscila Costa, Bella Carmelo, Julierme Sena, Marcelo Mendes e Inspetor Alberto.

Márcio Martins e Soldado Noelio, parlamentares do União Brasil e próximos a Capitão Wagner, aderiram a campanha de André e vão manter postura de oposição ao PT.

Embora os respectivos partidos tenham mantido a neutralidade no segundo turno, os vereadores Pedro Matos (Avante), PPCell (PDT) e Jorge Pinheiro (PSDB), apoiaram o bolsonarista e são conhecidos por suas posições contrárias ao PT, se colocando assim na oposição.

Os vereadores flutuantes

Entre aqueles de posição indefinida em relação ao futuro governo Evandro, está grande parte do PDT. Seis dos oito vereadores apoiaram o André, mas o partido é aliado do PT a nível nacional, portanto ainda há indefinição de como parte da bancada irá atuar.

O PRD decidiu entrar na campanha de André e tem três vereadores eleitos: Chiquinho dos Carneiros, Michel Lins e Professor Aguiar Toba. Mas o partido tem lideranças como o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, que apoiou Leitão, colocando a legenda ainda balançando para qual lado irá pender.

Wellington Saboia (Podemos) decidiu por apoiar Fernandes, mesmo contra a orientação do partido, que é da base estadual do PT, e Germano He-Man (PMN) são outros dois com posições indefinidas na CMFor.

Confira o alinhamento dos vereadores em relação a Evandro Leitão