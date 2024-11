Com apoio de Cid, Elmano indica Aldigueri para presidência da Assembleia Legislativa do Ceará

Foto: Fabio Lima: OPOVO Romeu Aldigueri, deputado estadual.

Após uma reviravolta, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) será o candidato da base do Governo Estadual para presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A confirmação foi dada pelo governador Elmano de Freitas (PT) ao O POVO neste sábado, 23.

Conforme o petista, o nome do seu líder do Governo unifica os partidos aliados, inclusive recebendo o endosso de Cid Gomes (PSB). O senador havia mostrado insatisfação com a escolha de Fernando Santana (PT) na última semana, fazendo com que houvesse a mudança do candidato.

"Primeiro quero registrar a grandeza e o altruísmo do companheiro Fernando Santana que identificou que havia um impasse posto que podia ter dificuldade de relacionamento dentro da nossa aliança e retirou o nome", disse Elmano.



"Penso que, se na base aliada, com o próprio senador Cid, o líder do meu governo é um nome que unifica, estou muito satisfeito que o líder do meu governo vá ser o presidente da Assembleia", seguiu.

O governador afirmou ter "plena confiança nesse companheiro, Romeu Aldigueri". "Agora vamos trabalhar para construir uma chapa que possa efetivamente ter o trabalho democrático, inclusive com participação."

"Sempre defendi que a mesa diretora deva representar as forças que tem na Assembleia, então é razoável que a oposição também participe da mesa. E eu acho que é isso o que o Romeu vai buscar fazer", finalizou o chefe do Executivo estadual cearense.



Fernando foi o indicado no último fim de semana em decisão com Elmano. Após impasse e com a ameaça de rompimento de Cid por criticar mais um posto sob o comando do PT, Santana anunciou na sexta-feira, 22, a retirada de sua candidatura.

"Agora é trabalhar com os deputados, dialogar e tentar construir uma votação, se possível por unanimidade, se não por uma ampla maioria", completou o governador. Outros nomes além de Romeu foram cotados como Guilherme Landim (PDT), Salmito Filho (PDT) e Osmar Baquit (PDT), mas o do líder do Governo é visto como mais amplo para pacificar a ala cidista e a de Elmano.

A declaração do governador foi dada na reunião executiva do diretório estadual do PT, que — dentre outras pautas, como um balanço das eleições de 2024 — teve a confirmação de apoio a Aldigueri. Elmano destacou ainda que questionou Cid sobre o deputado, recebendo o aval e o apoio para a escolha.

"O senador Cid havia feito o questionamento, e é público, do nome do Fernando, do nome do PT. Nós, portanto, escolhemos um nome que é de um partido outro, que é hoje do PDT. Mas sabemos que tem uma lógica de saída (para o PSB). E isso contemplava. Entendemos que isso unificaria a base e assim estamos construindo", declarou.

A votação da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026 acontecerá no dia 3 de dezembro. A data foi confirmada pelo atual presidente da Alece, Evandro Leitão (PT).

O prefeito eleito também teceu elogios a Fernando Santana por retirar a candidatura em prol da aliança e ressaltou que o tópico agora está pacificado.

"É importante que a gente tenha primeiro a devida noção da atitude que o deputado Fernando Santana teve. O gesto de grandeza demonstra que ele é uma pessoa de projeto, de grupo; uma pessoa que pensa para o bem do estado do Ceará e muito além dos seus interesses individuais", afirmou ao O POVO.

Segundo Leitão, "está pacificado sem sombra de dúvidas o nome do deputado Romeu Aldigueri". "Ele une todos os partidos aliados e, no dia 3 de dezembro, a gente quer fazer essa eleição na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará", completou.



Escolha de Aldigueri foi para evitar rompimento com Cid

Após Cid Gomes se reunir com Elmano de Freitas e ter a definição de Fernando Santana como candidato do governador, o senador comunicou a aliados da sua insatisfação; Cid afirmou que estaria rompendo com a gestão estadual.

Houve tentativas de contornar a situação. Cid participou de um encontro do PSB durante a semana e não cravou o rompimento, mas que ainda precisava cumprir ritos.

O senador chegou a se reunir com Elmano e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) nos últimos dias, conforme informou o colunista do O POVO Henrique Araújo.

A decisão então não seria por um candidato do PT e nem exclusivamente de Cid. Portanto, o nome de Romeu Aldigueri, que é próximo das principais lideranças do Ceará e aliados, foi o escolhido e pacificado, segundo o próprio governador.

