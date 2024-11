Seis dos oito vereadores eleitos do PDT serão base de Evandro Leitão

Foto: FÁBIO LIMA O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT)

Após impasse nas eleições para prefeito de Fortaleza, seis dos oito vereadores do PDT integrarão a base de Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Dentre eles, estão quatro que apoiaram André Fernandes (PL) no segundo turno; Gardel Rolim, atual presidente da Casa, Kátia Rodrigues, Marcel Colares e Paulo Martins, que hoje integram o Governo de José Sarto (PDT).

Em matéria do dia 14 de novembro, O POVO apurou que o prefeito eleito já havia se encontrado com parlamentares do PDT e um entendimento para ser situação estava bastante encaminhado. No sábado, 23, Evandro confirmou a informação.

Já declararam apoio ao petista no segundo turno os vereadores Luciano Girão e Adail Júnior. Adail será o candidato ao cargo de 1° vice-presidente em chapa encabeçada por Léo Couto (PSB) e apoiada por Leitão.

"O PDT tem oito vereadores que foram eleitos, dois já vieram nos apoiar no segundo turno, o vereador Adail e o vereador Luciano Girão", declarou Evandro ao O POVO. "Quatro vereadores irão fazer parte da nossa base aliada, da nossa base de governo, o vereador Gardel, vereadora Kátia, vereador Marcel Colares e vereador Paulo Martins. Esses quatro vereadores já conversaram conosco."

Seguindo um caminho diferente, Jânio Henrique e PPCell são os dois vereadores eleitos do PDT que sinalizam não fazer parte da base de apoio ao próximo prefeito de Fortaleza. PPCell é mais alinhado a uma ala bolsonarista, enquanto Jânio, irmão do deputado estadual Antônio Henrique (PDT), é ligado ao ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Evandro ainda ressaltou que está buscando diálogo com todos os parlamentares da Câmara, onde deverá ter uma ampla base de aliança. "São poderes autônomos e independentes, mas que a gente precisa ter uma boa relação de sintonia", completou.

Apesar de grande parte do PDT apoiar André Fernandes contra Evandro, o presidente nacional interino, André Figueiredo, afirmou após a vitória do petista que trabalharia para que os vereadores da sigla fossem parte do Governo Evandro.

Gardel Rolim chegou a buscar Leitão ainda durante o segundo turno, tentando construir um diálogo e se viabilizar como presidente da Câmara para mais um mandato. Depois da recusa, ele então acenou para Fernandes e observou mais chances de continuar com a cadeira na Casa.