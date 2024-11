Catanho diz que Cid "é o nosso candidato ao Senado" e defende "olhar para frente"

Foto: FERNANDA BARROS/ O POVO WALDEMIR Catanho, secretário estadual da Articulação Política

O secretário estadual da Articulação Política, Waldemir Catanho (PT), defendeu o nome de Cid Gomes (PSB) para reeleição ao Senado em 2026. Para ele, é hora de "olhar para frente" após a possibilidade de o senador deixar a base governista depois da escolha - já desfeita - do nome do deputado Fernando Santana (PT) para a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O candidato agora será Romeu Aldigueri (PDT), atual líder do governador Elmano de Freitas (PT) na Casa. "Cid é o nosso candidato ao Senado”, garantiu Catanho em entrevista à Rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 26.

Questionado sobre como está a relação de Cid Gomes com o Governo do Estado, Catanho enalteceu a importância do grupo político do senador na composição da base do governo e definiu o senador como o precursor do projeto que governa o Ceará desde 2006.

“O governador Cid tem um papel extremamente relevante na construção do que nós estamos fazendo no Ceará. Ele foi o precursor disso tudo a partir da sua eleição em 2006, eleição que se deu muito em apoio do que o PT deu a ele naquele momento”, classificou o secretário.

Catanho também destacou que Camilo confirmou que a candidatura de Cid à reeleição vai ter o apoio do PT. “O ministro Camilo fez uma declaração de que Cid é o nosso candidato ao Senado. Essa é a posição do governador Elmano, a posição do PT, posição acho que de todos os partidos da base. Por isso que eu entendo que é basicamente olhar pra frente”.

Sobre a “quase” ruptura de Cid Gomes com o governador Elmano de Freitas, o secretário disse que o mais importante é olhar para frente, considerando o episódio como superado. “Olhar para frente, todos nós fazemos parte do mesmo projeto, todos estamos trabalhando pelo Ceará e a Assembleia é muito importante nisso. Isso é um episódio totalmente superado”.

Apesar disso, Catanho disse não ver nenhum erro por parte do Governo na escolha de Fernando Santana para presidir a Alece. Segundo ele, as divergências são normais. “Eu não entendo que tenha havido nenhum equívoco da parte de ação nossa (Governo do Estado), acho que houve uma série de tratativas, de conversas, e é natural que haja divergências num processo como esse, em uma base política tão ampla, mas como falei, são episódios que estão superados”.

O secretário ainda refutou as críticas de que o PT seria o ator hegemônico na aliança governista, destacando que as vitórias do partido foram legitimadas pelas urnas. “O PT ocupa a Presidência da República, por uma decisão popular, da mesma forma o Governo do Estado, a Prefeitura de Fortaleza, e isso acontece com toda legitimidade do mundo”

Mesmo assim, segundo Catanho, o partido se esforça para compartilhar espaços com os partidos da base. “Há um esforço de compartilhamento desses espaços, a chapa que elegeu o governador Elmano é uma chapa que tem um outro partido na vice, da mesma forma a chapa que elegeu o Evandro como prefeito de Fortaleza”, concluiu o secretário.



Catanho diz que governo está aberto para diálogo com prefeitos de oposição

Ainda na entrevista à Rádio O POVO CBN, Catanho destacou que a gestão estadual está aberta para atender os prefeitos de oposição que foram eleitos no Ceará. Segundo o petista, a administração Elmano de Freitas tem mantido uma relação institucional com todos os gestores municipais eleitos neste ano, que devem assumir os cargos em janeiro de 2025.

“Desde o início do governo Elmano, o governo tem tido uma postura de tratar os prefeitos da forma mais republicana possível. Não houve nenhum tipo de discriminação, e essa postura vai se manter agora nesses novos mandatos. A disposição do governo é receber todos os prefeitos e prefeitas que se elegeram, é evidente que aqueles que se dispuserem a apoiar nosso projeto serão todos muito bem vindos”, disse o articulador do governo.

Ainda segundo o secretário, a relação entre o governador e os prefeitos é importante para resolver os problemas graves dos municípios. “É preciso que se entenda que é muito difícil, pra não dizer quase impossível, que os municípios possam resolver seus problemas mais graves, sem a ajuda, sem a parceria Governo do Estado, do Governo Federal, essas parcerias são absolutamente necessárias”, destacou.

Catanho disse também que o governo entende que a relação é importante para atender e resolver os problemas para a população. “O Governo do Estado entende que é responsabilidade dele fazer essa parceria (com os municípios), e nós temos uma posição absolutamente aberta, e nós temos que procurar aquilo que é melhor para a população”.

Mesmo garantindo o diálogo, o gestor disse que nem todas as demandas dos prefeitos serão atendidas, mas destacou que obras de melhoria como saneamento, pavimentação e outros equipamentos precisam ser levadas ao conhecimento do Governo do Estado.

“Se determinado município tem necessidade de um melhoria, de saneamento, de pavimentação, de equipamentos públicos como praças, areninhas, equipamentos de saúde, creche, é claro que o Estado está aberto a discutir isso, é evidente que a gente não pode entender tudo, não existe recursos suficientes para atender tudo que precisa, mas a gente precisa fazer um esforço de atender todo mundo”, concluiu Catanho.