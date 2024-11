Racha com Cid já é visto como "superado"

Foto: AURÉLIO ALVES Senador Cid Gomes

.

Durou pouco, pelo menos entre aliados do governo Elmano de Freitas (PT), preocupações em torno do rompimento anunciado no último fim de semana entre Cid Gomes (PSB) e o governo do PT no Ceará. Procurados pela coluna, deputados que integram a base aliada destacaram fala do senador da última terça-feira, onde Cid afirmou não existir "nada decidido" sobre a ruptura. "As conversas estão acontecendo e logo vai estar tudo resolvido", aposta um dos líderes da base aliada na Assembleia. Apesar dos panos quentes na relação com o senador, petistas destacam que não deve haver mudança na intenção de o partido indicar Fernando Santana (PT) para a presidência da Alece. Resta saber, portanto, qual será o "prêmio de consolação" para Cid após o racha.

Leia mais As razões para o recuo de Cid Gomes Sobre o assunto As razões para o recuo de Cid Gomes

Crise

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou ontem a criação de uma força-tarefa para garantir o abastecimento de medicamentos e insumos do Instituto José Frota (IJF), maior hospital da rede municipal de saúde de Fortaleza.

Intervenção

Pela noite, Diário Oficial trouxe detalhes sobre a intervenção, que deve colocar a gestão da unidade diretamente sob responsabilidade do secretário Galeno Taumaturgo (Saúde). Ação pode durar até 31 de dezembro.

Leia mais Cidades do Interior enfrentam desmontes na mudança de governos em 2024

Transição de poder: Brasil, Ceará e Fortaleza têm histórico de tensão e crise Sobre o assunto Cidades do Interior enfrentam desmontes na mudança de governos em 2024

Transição de poder: Brasil, Ceará e Fortaleza têm histórico de tensão e crise

Cobrança

Decisão ocorre duas semanas após o MPCE entrar com ação civil pública cobrando resposta imediata da Prefeitura sobre a situação, chegando a pedir até bloqueio em R$ 19,1 milhões dos cofres municipais.

Oposição

Presidente do PL Fortaleza e candidato derrotado na eleição municipal, André Fernandes (PL) disse ontem que a oposição trabalha para lançar uma chapa para a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza.

PT

Atualmente, articulações apontam para indicação de Léo Couto (PSB) para a Casa, em negociação tocada pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT). "Se aliar ao PT não é uma opção", rebate André Fernandes.

Risco

Tese de bater chapas, no entanto, pode não terminar bem para o PL. Historicamente, a oposição costuma fechar acordos com a base de olho em manter espaços na Mesa Diretora. Sem isso, sigla pode ficar de mãos vazias.

Foto: JÚLIO CAESAR José Guimarães, deputado federal (PT-CE)

Indiciamentos tomam pauta

O indiciamento de Jair Bolsonaro (PL) e 36 outras pessoas foi dos assuntos mais comentados por cearenses nesta quinta-feira. Líder do governo Lula, o deputado petista José Guimarães (foto) disse esperar "que todos sejam punidos".

Guimarães

"Temos uma Constituição, leis e instituições sólidas, capazes de proteger a sociedade brasileira da tirania, e de defender nossa democracia (...) é chegada a hora da justiça", disse o petista à coluna.

Alece

Tema também foi levantado na tribuna da Alece por Osmar Baquit (PDT) e Romeu Aldigueri (PDT), que cobraram resposta rigorosa a acusados. Durante a sessão, nenhum deputado bolsonarista foi à tribuna para rebater as falas.

Horizontais

Em um 2024 cheio de comemorações pelos seus 80 anos, Rodger Rogério, cantor, compositor, ator, físico, recebe hoje, às 14h, a Medalha Humberto Teixeira da Assembleia Legislativa. Iniciativa é do deputado Renato Roseno (Psol). Acesso livre, sem precisar de paletó, e com direito a música ao vivo.