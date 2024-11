Evandro articula repasse extra de R$ 9 mi para o IJF em meio crise de abastecimento

Foto: Reprodução Instagram Evandro Leitão PREFEITO eleito Evandro Leitão se reuniu com a ministra Nísia Trindade em Brasília

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) articula com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a ampliação de repasses da União para o Instituto Doutor José Frota (IJF). O hospital passa por crise de desabastecimento de medicamentos e insumos.

O Ministério da Saúde repassa atualmente R$ 15 milhões por mês para manutenção de ações de média e alta complexidade no IJF. Com as novas medidas anunciadas, o IJF terá o incremento mensal de R$ 9 milhões. A informação dos valores foi antecipada pelo colunista do O POVO, Carlos Mazza.

“Também participei de encontro, em Brasília, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ao lado do governador Elmano e da senadora Augusta Brito. Na oportunidade, solicitei apoio do Governo Federal para as demandas mais urgentes da Saúde de Fortaleza, principalmente para o IJF”, disse o prefeito eleito em postagem na última quarta-feira, 27, após a reunião em Brasília.



Com o recurso extra o hospital receberá mais R$ 108 milhões por ano. A liberação da verba ocorre após ofício da Secretaria Municipal da Saúde ser levado à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) que reuniu membros do Município, do Estado e da União na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sendo aprovada na CIB pela secretária estadual da Saúde, Tânia Maria Silva Coelho, a reivindicação tramitou de forma célere na reunião entre Evandro, o governador Elmano de Freitas (PT) com a ministra Nísia Trindade na quarta-feira, 27.

“A ministra se mostrou sensível ao nosso apelo, e garantiu que, diante da aprovação da CIB, haverá um incremento financeiro para o hospital já este ano. Agradeço a ministra toda a atenção com nossa cidade”, completou Evandro.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) tem feito cobranças relacionadas a problemas de abastecimento e a precariedade dos serviços prestados no IJF. Na última terça-feira, 26, após audiência de conciliação a Prefeitura de Fortaleza se comprometeu a apresentar, até o dia 6 de dezembro, plano de ação que garanta abastecimento de medicamentos e insumos para o IJF.

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou na última quinta-feira, 22, a criação de uma força-tarefa para tentar solucionar a crise no hospital.

Nas últimas semanas, surgiram denúncias de pacientes sobre a falta de itens essenciais no hospital, como esparadrapo, gaze, algodão e álcool. Também foram relatados a escassez de antibióticos e medicamentos básicos, como dipirona, além de atrasos na realização de procedimentos cirúrgicos.