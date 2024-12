Elmano anuncia retorno de Chagas Vieira para a Casa Civil

Foto: Divulação / Governo do Ceará Secretário-Chefe da Casa Civil, Chagas Vieira

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta terça-feira, 10, mudança no comando da Casa Civil. O jornalista Chagas Vieira assume como secretário-chefe da pasta e fica no lugar de Max Quintino.

"Anuncio mudança no comando da Casa Civil do Governo do Estado. Assume como Secretário-chefe Chagas Vieira, que já esteve no cargo entre 2020 e 2022. Ele substitui Max Quintino, a quem agradeço pelo trabalho e dedicação ao longo dos últimos dois anos", afirmou Elmano em publicação nas redes sociais.

A troca de nomes ocorre em meio à reforma administrativa que o governador está realizando neste fim de 2024, quando completa metade de mandato no Abolição. Segundo Elmano, a mudança é “a fim de melhorar, cada vez mais, as ações e projetos do governo em prol dos milhões de cearenses”.

Chagas Vieira se manifestou sobre o convite nas suas redes sociais e disse que o recebe “com muita honra” o cargo de secretário-chefe da Casa Civil. “Aceito a missão com senso de muita responsabilidade e trabalharei muito para honrar a confiança. Farei o máximo para contribuir mais uma vez com o crescimento do meu Estado”.

Ainda de acordo com o governador, novas trocas ocorrerão e “outros nomes da reforma serão apresentados nos próximos dias”. Para Chagas Vieira, o chefe do Executivo estadual desejou “todo sucesso” ao secretário “nessa nova missão”.

Quem é Chagas Vieira

Chagas Vieira já esteve no comando da Casa Civil entre 2020 e 2022, nas gestões do ex-governador do Ceará e agora ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e da ex-governadora Izolda Cela. Graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC), o novo secretário-chefe também ocupou o cargo de Assessor Especial de Comunicação do Governo do Ceará de 2015 a 2020.