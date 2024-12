Izolda rejeita convite de Camilo para retornar ao MEC: "Agradeço, mas já encerrei este ciclo"

Foto: João Filho Tavares IZOLDA deixou o MEC para concorrer à Prefeitura de Sobral, mas não foi eleita

A ex-governadora Izolda Cela (PSB) rejeitou o convite do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para retornar ao posto de secretária-executiva da pasta, cargo que ocupava antes de se desincompatibilizar para disputar a Prefeitura de Sobral, município localizado na região Norte do Ceará e distante 244 quilômetros de Fortaleza. Ela foi derrotada por Oscar Rodrigues (União Brasil), o que impôs o fim de 28 anos de hegemonia dos Ferreira Gomes no município.

"Eu agradeço a confiança do ministro Camilo, mas considero que já encerrei este ciclo onde dei minha contribuição no desenho e na implementação de programas prioritários do MEC", disse a ex-governadora ao O POVO.

Camilo revelou ter ligado para Izolda após o resultado das eleições de Sobral para convidá-la para retornar ao posto. "Assim que terminou as eleições, eu liguei para ela. Coloquei que as portas do MEC estão abertas para que ela possa retomar. É uma grande profissional, que me ajudou muito, poderá continuar contribuindo. Caberá, também, a decisão dela em relação ao seu futuro", disse o ministro ainda em outubro.

Ela, no entanto, diz não ter planos de retornar para a vida pública. A ex-governadora foi uma das homenageadas e recebeu o troféu Bárbaras, uma iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO e da Companhia de Comunicação e Informação. A homenagem veio pela transformação social que promoveu ao longo de anos na linha de frente de políticas públicas de educação. Página do O POVO desta quarta-feira, 11, trouxe reflexões e um perfil da ex-governadora.

O futuro, segundo ela, deve ser ainda na área da educação, mas como servidora pública. "Quanto aos próximos passos, eu não tenho planos para ocupação de cargos. Em princípio, atuarei no meu espaço de servidora pública, igualmente motivada a contribuir para a melhoria dos resultados da educação do meu Estado", disse.

Sobre a derrota em Sobral, ela ressaltou ter feito uma "campanha respeitosa, alegre e com um forte e espontâneo engajamento". "Não fui eleita, mas o sentimento não é de me sentir derrotada. Eu não enxergo esta realidade apenas pela perspectiva eleitoral. Agora é torcer para que a nova gestão trabalhe bem e cumpra os compromissos de melhorar a vida dos sobralenses", ressaltou.