Evandro define Hélio Leitão, ex-presidente da OAB, como procurador-geral do Município

Foto: João Filho Tavares EX-PRESIDENTE da OAB-CE já trabalhou com o prefeito eleito na Alece

O advogado Hélio Leitão foi escolhido pelo prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para procurador-geral do Município. Ele integra a equipe de transição.

Hélio é ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) e atualmente conselheiro federal da entidade. É casado com Christiane Leitão, eleita este ano presidente da OAB Ceará. Ele foi ainda secretário da Justiça e Cidadania do Estado na época em que Cid Gomes (PSB) era governador.

Atualmente, é assessor jurídico e de relações institucionais da presidência da Assembleia Legislativa. Quando Evandro foi eleito pela primeira vez para o comando da mesa diretora, Hélio chegou a ser procurador-geral da Assembleia.

Já estavam definidos na equipe de Evandro a secretária da Saúde, Socorro Martins; o secretário de Governo, Júnior Castro (PT); e a secretária do Turismo, Denise Carrá.

O prefeito eleito também anunciou que pretende que a vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD), seja secretária, mas não definiu a área. Ela é atualmente a coordenadora da equipe de transição.

Além disso, o vereador Eudes Bringel (PSD) foi citado para a Articulação Política, conforme o líder do prefeito eleito na Câmara Municipal, Bruno Mesquita (PSD). Há perspectiva de mudança também na secretaria estadual do Turismo, hoje sob comando de Yrwana Albuquerque.



Evandro diz que anunciará secretariado nos próximos dias e fará entrevista coletiva

Evandro Leitão anunciou na tarde desta quinta-feira, 12, que a lista de secretários do Município para a gestão que se inicia em 1º de janeiro deverá ser oficializada nos próximos dias. Segundo o prefeito eleito, haverá entrevista coletiva para anúncio de todas as pastas.

“A gente vai fazer uma coletiva, na próxima semana, para falar de todos aqueles que irão fazer parte do nosso secretariado”, informou. “Vamos oficializar sexta-feira [13] ou segunda-feira [16] todos esses nomes que já estão saindo”, informou.

A menos de 20 dias para a posse do futuro prefeito de Fortaleza, a composição das 22 secretarias municipais é um passo fundamental para o Executivo. Diante de uma transição com reclamações e crise na finalização da gestão do atual prefeito José Sarto (PDT), Evandro já anunciou alguns nomes que irão estar à frente de algumas secretarias.

Voltará a ocupar a secretaria municipal de saúde a médica Socorro Martins, a qual esteve à frente na primeira gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, nos anos de 2013 a 2016. Foi também diretora de alguns hospitais importantes na capital, como Gonzaguinha do José Walter e Hospital da Messejana.

Outro nome já confirmado é de Hélio Leitão para a Procuradoria Geral do Município. Atualmente, é assessor jurídico e de relações institucionais da presidência da Assembleia Legislativa. Quando Evandro foi eleito pela primeira vez para o comando da mesa diretora, Hélio chegou a ser procurador-geral da Assembleia. Júnior Castro irá ocupar a secretaria de governo e Denise Carrá a secretária de Turismo.

Evandro comentou sobre a possibilidade de a ex-governadora Izolda Cela (PT) assumir a secretaria da Educação. “Ela é um ótimo quadro, assim como nós temos outros grandes quadros também, na educação do nosso Estado e estamos pensando de maneira equilibrada para que possamos ter um bom time, a partir de janeiro de 2025, para fazer as entregas que firmamos compromissos com a população fortalezense”, argumentou.

Evandro volta a falar que informações recebidas pela prefeitura "não são boas"

Evandro voltou a comentar sobre a falta de clareza na transição governamental do município. O prefeito eleito declarou que as informações recebidas pela equipe da prefeitura “não são boas”.

“Eu posso dizer que as informações que eu tenho da equipe de transição não são boas. Não são boas, os dados não são os dados que a gente acredita que sejam os reais”, informou o prefeito eleito.

Após uma série de denúncias, o Ministério Público do Ceará e também o Tribunal de Contas do Estado foram acionados para fiscalizar a situação da transição no município. Nesta quinta-feira,12, o presidente do TCE, Rholden Queiroz informou que a situação de Fortaleza é acompanhada com atenção.

O POVO apurou que técnicos do TCE-CE já se reuniram com membros da equipe de transição da atual gestão de Fortaleza, do prefeito José Sarto, e devem se reunir com a equipe da gestão eleita nesta sexta-feira, 13. Reservadamente, uma fonte informou que o tribunal deve demandar as equipes da Capital, inclusive solicitando documentações para ficar a par do processo de transição e garantir o bom andamento do processo.

Evandro afirmou ainda que pretende esclarecer à população o relatório final do processo de transição. “Eu irei divulgar para a população fortalezenses a real situação que nós iremos receber a prefeitura de Fortaleza. E para isso, através de um relatório que está sendo realizado pela equipe de transição”, disse.

O último mês da gestão de Sarto na prefeitura foi marcado por crise na saúde e polêmica após o cancelamento de dois dos três dias de festas de réveillon anunciados por Sarto antes da eleição. Evandro será empossado como chefe do Executivo a menos de 20 dias e diz que está preparado para a missão.

“O que eu posso dizer é que eu estou pronto, preparado para, a partir de 1º de janeiro de 2025, fazermos uma grande gestão para a população, para os fortalezenses. Agora, também iremos mostrar com muita transparência. A real situação que nós iremos receber a prefeitura”, finalizou.