Executiva na Casa Civil de Elmano, Denise Carrá será secretária do Turismo de Evandro

A secretária do Turismo de Fortaleza na gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) será Denise Carrá. Ela é a atual secretária-executiva de Comunicação, Publicidade e Eventos da Casa Civil do governo Elmano de Freitas (PT). Ela ocupa cargos na administração estadual desde a época em que Camilo Santana (PT) estava à frente do Palácio Abolição e chegou a ser secretária-adjunta do Turismo.

Mudanças na Casa Civil

A Casa Civil do Estado passa por momento de mudanças. O jornalista Chagas Vieira, que ocupou o cargo nos governos de Camilo e Izolda Cela (PSB) foi anunciado para voltar à função no governo Elmano, no lugar de Max Quintino.

Outros secretários de Evandro

Já estavam definidos na equipe de Evandro a secretária da Saúde, Socorro Martins, e o secretário de Governo, Júnior Castro (PT).

O prefeito eleito também anunciou que pretende que a vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD), seja secretária, mas não definiu a área. Ela é atualmente a coordenadora da equipe de transição. Além disso, o vereador Eudes Bringel (PSD) foi citado para a Articulação Política, conforme o líder do prefeito eleito na Câmara Municipal, Bruno Mesquita (PSD).

Há perspectiva de mudança também na secretaria estadual do Turismo, hoje sob comando de Yrwana Albuquerque.