Evandro Leitão define 7 secretários da Prefeitura de Fortaleza; veja a lista

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-12-2024: Evandro Leitão e romeu aldigueri presidem a votação na Alece sobre a indicação de Onélia Santana que será conselheira do TCE Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou os sete primeiros secretários que vão compor sua gestão a partir de janeiro de 2025. Veja a lista abaixo.

Júnior Castro - Secretaria Municipal de Governo Eudes Bringel - Chefia de Gabinete Socorro Martins - Secretaria da Saúde Denise Carrá - Secretaria do Turismo Cel. Márcio Oliveira - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã Silvia Correia - Controladoria e Ouvidoria do Município Hélio Leitão - Procuradoria Geral do Município

A maioria dos nomes já havia sido antecipada pelo O POVO nos últimos dias. As novidades são os nomes do Coronel Márcio Oliveira, que ficará à frente da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, e Silvia Correia. que será responsável pela Controladoria e Ouvidoria do Município.

Silvia exerce função semelhante na Controladoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), presidida por Leitão.

Márcio Oliveira foi comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE) entre os anos de 2020 e 2023 e é fundador do CPRaio, comando especializado de motopatrulhamento, e já atuou em unidades do Policiamento Ostensivo Geral (POG), como o 5º Batalhão, e no Comando de Policiamento de Choque (CPChoque).

Na última quarta-feira, 11, o colunista Érico Firmo, do O POVO, antecipou o convite de Evandro a Socorro Martins, que aceitou ser titular da Saúde. No mesmo dia, a coluna Vertical, do jornalista Carlos Mazza, do O POVO, mostrou que Júnior Castro (PT) seria o titular da Segov de Fortaleza.

Na quinta-feira, 12, O POVO antecipou que Denise Carrá ocuparia a pasta do Turismo na gestão Evandro e que Hélio Leitão havia sido convidado a assumir a Procuradoria-Geral do Município.

Em novembro, O POVO confirmou que o vereador Eudes Bringel (PSD) deixaria o Legislativo para assumir função na próxima gestão do Executivo da Capital. Ele era cotado para assumir a articulação política do governo Evandro. Ele foi designado para a chefia de gabinete.

Há ainda outros nomes que devem compor o secretariado, dentre eles a vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar. Evandro Leitão anunciou previamente que pretende indicar Gabriella para alguma secretaria, mas não definiu a área. Ela é atualmente a coordenadora da equipe de transição.

Evandro promete contemplar aliados na gestão, mas garante: "Eu tenho a minha identidade"

Com uma ampla base aliada, o petista prometeu contemplar a todos, mas garantiu manter sua identidade própria na gestão.

"Nós tivemos 10 partidos conosco no segundo turno. E é claro que eu irei governar com a nossa base aliada contemplando. Eu sei que não é fácil, mas a gente procura contemplar, procura dialogar para que todos façam parte da nossa gestão", disse Evandro nesta sexta-feira, 13, em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

"Não ganhamos essa eleição sozinhos. Eu tenho essa compreensão. Todos foram importantes à sua maneira, mas todos trabalharam e eu irei fazer a nossa gestão junto de todos os partidos, mas evidentemente, eu sempre disse isso, eu tenho a minha identidade, eu tenho a minha forma, eu tenho a minha maneira de trabalhar", afirmou.

Apesar de firmar sua própria forma de gestão, Leitão destacou que irá manter diálogo com aliados para a construção de políticas públicas para Fortaleza. "Os fortalezenses e as fortalezenses estão esperando de nós resultados, e é isso o que nós iremos fazer a partir de 1° de janeiro de 2025 em todas as áreas", completou.

Perfil dos secretários

Júnior Castro (PT) - Segov

Prefeito de Chorozinho, distante 69 quilômetros de Fortaleza, e atualmente está no fim do segundo mandato. Este ano elegeu a sucessora, Célia Marinho (Republicanos). Foi eleito em 2016 pelo PSD de Domingos Filho, reelegeu-se em 2020 pelo PDT, na época de Cid Gomes. Atualmente é filiado ao PT.

É presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Na eleição de 2022, foi figura determinante para avitória do governador Elmano de Freitas (PT). Abriu a debandada de prefeitos que deixaram o PDT, que tinha Roberto Cláudio como candidato a governador, para apoiar o petista. Castro esteve na linha de frente da articulação com os prefeitos.

Hélio Leitão - PGM

Advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) e atualmente conselheiro federal da ordem.

Foi secretário da Justiça e Cidadania do Estado na época em que Cid Gomes (PSB) era governador.

Atualmente, é assessor jurídico e de relações institucionais da presidência da Assembleia Legislativa. Quando Evandro foi eleito pela primeira vez para o comando da mesa diretora, Hélio chegou a ser procurador-geral da Assembleia.

É casado com Christiane Leitão, eleita este ano presidente da OAB Ceará.

Socorro Martins - Saúde

Foi secretária da Saúde de Fortaleza no primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), de 2013 a 2016. Foi diretora do Hospital de Maracanaú, do Gonzaguinha do José Walter, do Hospital Waldemar Alcântara e do Hospital de Messejana. Fundadora e primeira presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), responsável pela gestão de vários hospitais da rede pública.

Era presidente do PSDB em Santa Quitéria, mas se desfiliou ao ser escolhida secretária da Saúde de Fortaleza. O partido ao qual era filiada é oposição ao PT de Evandro Leitão.

É filha do ex-prefeito de Santa Quitéria e ex-deputado Haroldo Martins e irmã do ex-vereador do Município Haroldinho.

Eudes Bringel - Chefe de Gabinete

Vereador eleito de Fortaleza

Atuou em projetos vinculados à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará

Vice-presidente da federação cearense de futebol

Denise Carrá - Turismo

É advogada e atual secretária executiva de Comunicação, Publicidade e Eventos da Casa Civil do governo Elmano de Freitas (PT).

Ela ocupa cargos no Governo do Estado desde a época em que Camilo Santana (PT) era governador.

Chegou a ser secretária-adjunta do Turismo, além de procuradora jurídica da Cagece, de 2007 a 2011.

Cel. Márcio Oliveira - Segurança Cidadã

Bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e em Segurança Pública pela Academia General Facó, ingressou na Polícia Militar em 1992

Comandou a PMCE entre 2020 e 2023

Fundador do CPRaio

Silvia Correia - Controladoria e Ouvidoria

Graduada em Ciências Econômicas pela Unifor, com especialização em Economia de Empresas pela UFC e mestrado em Planejamento e Políticas Públicas pela Uece.

Foi secretária adjunta da CGE-CE entre 2007 e 2014

É atualmente controladora da Assembleia Legislativa do Ceará

