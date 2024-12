PF prende general Braga Netto, ex-ministro do governo Bolsonaro

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil General Braga Netto, ex-ministro do governo Bolsonaro e que foi candidato a vice-presidente em 2022, é suspeito na tentativa de golpe após eleição de Lula e foi preso pela Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã deste sábado, 14, o ex-ministro e general Walter Souza Braga Netto na esteira de investigações de um esquema golpista para reverter o resultado das eleições de 2022. Ele foi preso em sua casa no Rio de Janeiro pouco depois das 6 horas.

Braga Netto ficará preso na 1ª Divisão do Exército e participará de audiência de custódia por videoconferência, que deve acontecer às 14 horas.

Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente e então candidato Jair Bolsonaro (PL). Ele é general da reserva do Exército e foi um dos indiciados pela PF por tentativa de golpe de Estado.

Buscas foram realizadas na residência do ex-ministro e militar, que teve o celular apreendido. Braga Netto tem negado envolvimento em tramas golpistas.

Os mandados judiciais cumpridos neste sábado foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A PF informou que estão sendo cumpridos "um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal".

O ministro Alexandre de Moraes considerou pontos expostos pela Polícia Federal para expedir a decisão em favor da prisão preventiva de Braga Netto. Segundo a PF o ex-ministro:

Teve participação relevante nos atos criminosos. Nas palavras de um investigador, era "a cabeça, o mentor do golpe, mas sob comando de Bolsonaro";



Coordenou ações ilícitas executadas por militares com formação em Forças Especiais (os chamados "kids pretos");



Entregou dinheiro em uma sacola de vinho para financiar as operações;



Tentou obter dados sigilosos do acordo de colaboração de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;



Tentou controlar as informações fornecidas e alinhar versões entre os investigados;



Teve ação efetiva na coordenação das ações clandestinas para tentar prender e executar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.



Perfil: quem é Braga Netto?

Braga Netto é natural de Belo Horizonte (MG), tem 67 anos e formação pela Academia Militar das Agulhas Negras e ocupou funções de destaque nas Forças Armadas.

Em 2018, ganhou projeção ao ser nomeado interventor da Segurança no Rio de Janeiro, na gestão Michel Temer (MDB). No período, ficou responsável pelo comando de polícias, dos Bombeiros e de outros agentes de segurança.

Politicamente, ganhou ainda mais holofotes durante a gestão Bolsonaro, onde era tido como um dos principais nomes da ala militar na articulação do governo. Braga Netto foi ministro da Casa Civil e ministro da Defesa no decorrer do governo Bolsonaro (2019-2022).

Braga Netto preso: veja nota da PF

"A Polícia Federal cumpre, na manhã deste sábado (14/12), mandados judiciais expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em face de investigados no inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do governo legitimamente eleito em 2022.

Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal.

As medidas judiciais têm como objetivo evitar a reiteração das ações ilícitas".

Atualizada às 12h30min