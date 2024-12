Evandro anuncia secretários de Proteção Animal, Planejamento e de Conservação

Foto: Samuel Setubal Evandro Leitão, prefeito eleito de Fortaleza

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), indicou mais três nomes para o secretariado da Capital. São eles: Apollo Vicz (Proteção Animal); Carolina Monteiro (Planejamento, Orçamento e Gestão) e Francisco José de Abreu Machado (Conservação e Serviços Públicos).

Com estes, já são 20 secretários indicados pelo futuro gestor, que assume a partir de janeiro de 2025. Até a quinta-feira, 19, Evandro havia confirmado os 17 primeiros secretários de governo.

Veja a lista completa e o perfil dos secretários:

Júnior Castro - Secretaria Municipal de Governo Eudes Bringel - Chefia de Gabinete Socorro Martins - Secretaria da Saúde Denise Carrá - Secretaria do Turismo Cel. Márcio Oliveira - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã Silvia Correia - Controladoria e Ouvidoria do Município Hélio Leitão - Procuradoria Geral do Município Idilvan Alencar - Secretaria da Educação Júlio Brizzi - Secretaria Municipal da Juventude Anderson Pinheiro - Secretaria Municipal do Esporte e Lazer André Daher - Secretaria Municipal da Infraestrutura Helena Barbosa - Secretaria da Cultura Antônio José Mota - Secretaria do Desenvolvimento Econômico André Barbosa - Secretaria das Relações Comunitárias João Vicente Leitão (Urbanismo e Meio Ambiente) Fátima Bandeira (Mulheres) Jonas Dezidoro (Desenvolvimento Habitacional) Apollo Vicz (Proteção Animal) Carolina Monteiro (Planejamento, Orçamento e Gestão) Francisco José de Abreu Machado (Conservação e Serviços Públicos).

Ida de Apollo Vicz para governo Evandro abre vaga na Câmara para vereadora que não se reelegeu

A confirmação de Apollo Vicz (PSD) como secretário de Proteção Animal do governo Evandro Leitão (PT) irá mexer com a composição da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Isto porque o ativista da causa animal foi eleito pela primeira vez vereador, obtendo 12.772 votos.

Ao assumir a vaga na secretaria, Vicz abrirá caminho para a atual vereadora Estrela Barros (PSD), que obteve 9.469 votos no pleito de outubro passado, ocupando a segunda vaga na suplência da sigla.

Primeiro suplente também assume

Outro parlamentar que ficou na suplência, mas assumirá uma cadeira na CMFor em janeiro, será o ex-deputado estadual Tony Brito (PSD), que obteve 12.1776 votos. Primeiro suplente do PSD, ele herdará a vaga do vereador Eudes Bringel (PSD), que obteve 12.283 votos, mas assumirá a chefia de gabinete no futuro governo de Evandro Leitão.

Bruno Mesquita e Erich Douglas foram os outros 2 vereadores eleitos pelo PSD em Fortaleza, formando bancada com 4 parlamentares.

Perfil dos secretários:

Secretário de Governo: Júnior Castro (PT) Prefeito de Chorozinho, distante 69 quilômetros de Fortaleza, atualmente está no fim do segundo mandato. Este ano elegeu a sucessora, Célia Marinho (Republicanos). Foi eleito em 2016 pelo PSD de Domingos Filho, reelegeu-se em 2020 pelo PDT, na época de Cid Gomes. Atualmente é filiado ao PT. De 2013 a 2016, foi vice-prefeito do Município. É presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). Na eleição de 2022, foi figura determinante para a vitória do governador Elmano de Freitas (PT). Abriu a debandada de prefeitos que deixaram o PDT, que tinha Roberto Cláudio como candidato a governador, para apoiar o petista. Castro esteve na linha de frente da articulação com os prefeitos.



(PT)

Chefe de gabinete: Eudes Bringel (PSD) Vereador eleito para o segundo mandato. Teve cargo na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará (STDS) no segundo governo Cid Gomes, quando Evandro Leitão era o secretário. Na pasta, coordenou projetos de inclusão produtiva e acompanhou pessoas em situação de vulnerabilidade social. Foi diretor do Ceará e é atualmente vice-presidente da Federação Cearense de Futebol, por indicação de Evandro.

(PSD)

Procurador-geral do Município: Hélio Leitão

Advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) e atualmente conselheiro federal da ordem.



Foi secretário da Justiça e Cidadania do Estado e assessor para assuntos internacionais na época em que Cid Gomes (PSB) era governador.



Atualmente, é assessor jurídico e de relações institucionais da presidência da Assembleia Legislativa. Quando Evandro foi eleito pela primeira vez para o comando da mesa diretora, Hélio chegou a ser procurador-geral da Assembleia.



É casado com Christiane Leitão, eleita este ano presidente da OAB Ceará.

Controladoria e Ouvidoria do Município: Silvia Correia Vidal É atual controladora da Assembleia Legislativa do Ceará, na gestão de Evandro. Foi secretária adjunta da Controladoria Geral do Estado (CGE) nos governos de Cid Gomes, nas gestões de Aloísio Carvalho e João Melo como secretários.



Secretária da Saúde: Socorro Martins Foi secretária da Saúde de Fortaleza no primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), de 2013 a 2016. Foi diretora do Hospital de Maracanaú, do Gonzaguinha do José Walter, do Hospital Waldemar Alcântara e do Hospital de Messejana. Foi fundadora e primeira presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), responsável pela gestão de vários hospitais da rede pública do Ceará. Era presidente do PSDB em Santa Quitéria, mas se desfiliou ao ser escolhida secretária da Saúde. O partido é oposição. É filha do ex-prefeito de Santa Quitéria e ex-deputado Haroldo Martins e irmã do ex-vereador do Município Haroldinho.



Secretário da Educação: Idilvan Alencar (PDT) Deputado federal no segundo mandato. Secretário da Educação do Ceará de 2016 a 2018. Secretário executivo e secretário adjunto da Educação de 2007 a 2014. Presidente do FNDE entre 2015 e 2016.

(PDT)

Segurança Cidadã: Cel. Márcio Oliveira É fundador e foi comandante do CPRaio e foi comandante-geral da Polícia Militar de 2020 a 2023, após o último e maior motim da Polícia Militar. Está na Polícia Militar desde 1992. Teve passagem pelo Policiamento Ostensivo Geral (POG) e pelo Comando de Policiamento Especializado. Este ano, foi candidato a prefeito do município natal, Itapiúna, pelo Agir. Teve 308 votos e ficou na terceira e última colocação.



Secretário da Infraestrutura: André Daher Secretário da Infraestutura de Caucaia na gestão Vítor Valim (PSB). Foi coordenador de Perícias e Avaliações, na Coordenação do Programa Municipal de Drenagem Urbana (Drenurb) na Prefeitura de Fortaleza. Foi também coordenador do Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social e coordenador de Gerenciamento de Programas e Projetos da Prefeitura Municipal de Fortaleza.



Secretária do Turismo, Denise Carrá Secretária executiva de Comunicação, Publicidade e Eventos da Casa Civil do governo Elmano de Freitas (PT). Ela ocupa cargos no Governo do Estado desde a época em que Camilo Santana (PT) era governador. Chegou a ser secretária-adjunta do Turismo.



Secretário da Juventude: Júlio Brizzi (PT) Vereador de Fortaleza eleito para o segundo mandato. Foi secretário da Juventude de 2015 a 2020, nas gestões de Roberto Cláudio como prefeito de Fortaleza. Foi secretário executivo do Esporte e secretário executivo do Trabalho e Desenvolvimento Social nos mandatos de Cid Gomes Foi coordenador da Associação dos Jovens Empresários (AJE) Foi presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

(PT)

Secretário do Esporte e Lazer: Anderson Pinheiro (Republicanos) Foi articulador e coordenador político e assessor de mandato e partido político. É secretário-geral do Republicanos em Fortaleza e secretário estadual do Jovens Republicanos. É ligado ao deputado estadual David Durand e ao vereador Ronaldo Martins, ambos do Republicanos.

(Republicanos)

Secretária da Cultura: Helena Barbosa Superintende do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura Escritora, pesquisadora e assumiu cargos na Secult Especialização em Gestão e Políticas Culturais



Secretário do Desenvolvimento Econômico: Antônio José Mota Formado em Ciências Econômicas pela Uniceub (Brasília) Coordenador estadual do Dnocs desde 2019 Assessor especial do governo do ceará (1985-1987) Foi deputado federal em 2000



Secretário das Relações Comunitárias: André Barbosa Tenente coronel na reserva dos bombeiros Assessor especial de relações comunitárias do governo do Estado Articulador comunitário de Fortaleza (2012-2017) Coordenador da Defesa Civil da RMF, de 2007 a 2011



Secretário de Urbanismo e Meio Ambiente: João Vicente Leitão

Graduado em Ciências Econômicas e Direito pela Unifor Integrou a Comissão de Direito Tributário da OAB-CE Foi assessor jurídico, pregoeiro e atual diretor da Central de Contratações da Alece



Secretária de Mulheres: Fátima Bandeira Formada em Comunicação Social com especialização em Relações Públicas pela UFC

Integrou o Conselho Cearense dos Direitos da Criança e do Adolescente Secretária de Mulheres do PT Ceará



Secretário de Desenvolvimento Habitacional: Jonas Dezidoro Bacharel em Administração pela FGV e em Direito pela Unifor Foi secretário parlamentar da Câmara dos Deputados Atual secretário Executivo do Turismo do Ceará



Secretaria de Proteção Animal: Apollo Vicz (PSD) Vereador eleito para primeiro mandato a partir de 2025 Assumiu mandato como deputado estadual em 2024, como suplente Atuante na causa animal, desde 2008 é o gestor do Abrigo São Lázaro Possui experiência na criação e implementação de políticas públicas de proteção animal e no fortalecimento da adoção responsável

(PSD)

Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão: Carolina Monteiro Advogada e especialista em Gestão Pública. Formada em Direito pela Unifor e mestranda em Ciências Empresariais pelo Instituto lunes, de Buenos Aires Primeira mulher presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará Diretora presidente da Companhia de Participação e Gestão de Ativos (CearaPar)



Secretaria da Conservação e Serviços Públicos: Francisco José de Abreu Machado Graduado engenheiro civil e pós-graduado em Engenharia de Segurança, pela Unifor Concursado da UFC desde 1990, tendo atuado como prefeito do Campus do Pici, diretor da Divisão de Administração de Bens e Imóveis e, por último, gestor da infraestrutura do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos e do Biotério Setorial



Outras definições na equipe de Evandro

O prefeito eleito também anunciou que pretende que a vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD), seja secretária, mas não definiu a área. Ela é atualmente a coordenadora da equipe de transição.