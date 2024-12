Autor do PL que libera drones com agrotóxicos desafia João Alfredo com "400 tratores" no Idace

Foto: Junior Pio/Alece O deputado estadual Felipe Mota (União) é o autor do projeto de lei que permite pulverização de agrotóxicos por drone

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou na última quinta-feira, 19, com o apoio do governador Elmano de Freitas (PT) o Projeto de Lei (PL) 1075/23 que permite o uso de drones para a pulverização de agrotóxicos no Estado por 22 votos favoráveis e nove contrários. O tema gerou fortes embates na Casa durante toda a semana.

Na quarta-feira, 18, um dia antes da aprovação, o deputado estadual Felipe Mota (União Brasil), autor da proposição, usou a tribuna para criticar o ex-deputado João Alfredo (Psol), superintendente do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará - Idace, que se manifestou categoricamente contra o texto.



"Eu quero deixar muito claro. Governador Elmano, se tem um agente do seu governo que não pensa igual o que o senhor está tentando demonstrar à base do agronegócio? Que vossa excelência quer a aprovação da aplicação de drones no Estado do Ceará, se tem titulares de cargos do Governo do Estado que estão fazendo uma campanha contrária, governador", afirmou o parlamentar da oposição.



E prosseguiu: "João Alfredo, é para você mesmo que eu estou falando. Se retire do Governo Elmano. Você tá jogando contra o Governo. Vocês criam a narrativa de que só vocês são donos da razão".

Felipe Mota rebateu as falas dos críticos ao projeto que chamam de "chuva de veneno" chamando os opositores do tema de "chuva do atraso e da ignorância". Em seguida, ele desafiou João Alfredo a se opor ao agronegócio na ameaça de colocar centenas de tratores na frente do Idace.

"Agora já te digo, João Alfredo, na primeira que tu quiser enfrentar o agronegócio eu coloco 400 tratores na frente do Idace pra ver se tu sai de dentro. É assim que tu quer? Enfrentando o agronegócio? Nós estamos aqui pra brigar, mas estamos aqui pra dialogar", declarou.



"Eu quero é ver se tu é homem e entrega o teu cargo hoje, João Alfredo. Agora se tu não entregar (o cargo) nós vamos entupir de trator na frente do Idace para ver se tu aguenta", completou.