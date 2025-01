O menino expulso de casa que cresceu em abrigo de animais e virou vereador e secretário

Foto: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza Apollo Vicz (PSD), vereador eleito de Fortaleza, assumirá a Secretaria de Proteção Animal

“Prazer, eu sou o Mogli menino lobo”. Assim se apresentava Lucas Nocrato Soares, conhecido como Apollo Vicz, em um vídeo da campanha para vereador de Fortaleza na eleição de 2024.

Mogli é personagem de desenho animado da Disney, um garoto criado na floresta por um urso e com o convívio de outros animais. Aos 13 anos, o jovem Lucas viveu em situação de rua e foi acolhido pela mãe adotiva, Rosane Dantas, fundadora do Abrigo São Lázaro. Lá ele cresceu em convívio com animais resgatados. Tornou-se um Mogli da vida real.

Expulso de casa e acolhido no Abrigo São Lázaro

Apollo foi expulso de casa quando era pré-adolescente. Foi vítima de homofobia. Ele contou ao O POVO que foi no abrigo para animais abandonados onde a vida começou a fazer sentido e ele entendeu a missão juntamente dos demais seres.

"A conexão com os animais, sem espécime, já era algo que trazia no meu coração muito antes de ser adotado por ela. Quando o abrigo me resgatou, assim como faz com os animais, eu entendi o que o universo estava tentando me dizer e compreendi a minha missão. Foi ali que minha vida começou a fazer sentido”, relatou.

“Fui expulso de casa, vivi em situação de rua, e, sendo apenas uma criança, os animais salvaram a minha vida. Dedico-me a eles até os meus últimos dias neste plano”, completou.



Resgatado e em convívio com os animais, Lucas começou a curar as feridas e iniciou o trabalho voltado à causa animal. Adotou o nome de deus grego. "Apolo tem o dom da cura, e eu sempre me senti bem em participar do processo de cura dos animais. Fora isso, Apolo é o deus das artes e da música, e eu adoro cantar e compor", contou. Apollo Vicz inclusive tem lançamentos musicais.

Deputado, vereador e secretário em meses

O trabalho na causa animal começou dentro do próprio Abrigo São Lázaro. Apollo dedicou-se ao resgate e reabilitação de vítimas de maus-tratos e abandono e na promoção de adoções responsáveis. Nesse período, o assunto ganhou relevância eleitoral e passou a se tornar plataforma para eleições de políticos em Fortaleza, pelo Ceará e o Brasil.

Em 2020, Apollo fez a primeira incursão na política. Concorreu a vereador de Fortaleza pelo PDT. Com 4.348 votos, ficou como suplente. Em 2022, candidatou-se a deputado estadual pelo PSD e recebeu 30.119 votos no Ceará. Ficou na segunda suplência da legenda.

Nas eleições do ano passado, ele tentou novamente a vaga na Câmara Municipal. Com 12.772 votos, foi eleito vereador. Após conquistar o mandato parlamentar na Câmara, Apollo Vicz assumiu o mandato de deputado estadual no dia 22 de outubro, em função da licença maternidade da colega de bancada Gabriella Aguiar (PSD), hoje vice-prefeita de Fortaleza. O então primeiro suplente, Simão Pedro (PSD), estava afastado. Apollo permaneceu na Assembleia até o fim de 2024. No dia 1° de janeiro, tomou posse na Câmara e, em seguida, foi indicado pelo prefeito Evandro Leitão (PT), como secretário da Proteção Animal.

"Gosto de desafios, principalmente como protetor, ocupando esse espaço para fazer a diferença. Sobre o Legislativo, foi incrível. Protocolamos nove projetos, sendo sete projetos de leis. Projetos feitos com muito cuidado e atenção para garantir eficiência. Atualmente, essas proposições encontram-se em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)", afirmou.

Relação com outros políticos da mesma pauta



O primeiro político a ganhar projeção no Ceará na pauta da proteção animal, e um dos de maior destaque no Brasil, foi o deputado federal Célio Studart, do PSD, mesmo partido de Apollo. Ele já foi candidato a prefeito de Fortaleza em 2020 e foi o terceiro deputado mais votado na eleição de 2022.

Em 2023, Célio chegou a assumir a então recém-criada Secretaria da Proteção Animal no Governo do Ceará, quando o PSD ingressou na base aliada do governador Elmano de Freitas (PT). Entre idas, licenças e vindas, o parlamentar pouco tempo ficou na secretaria.

Apollo e Célio já realizaram trabalhos juntos, apesar de nunca ter havido uma forte relação política. Studart alçou o assessor parlamentar e amigo, Erich Douglas, para concorrer a vereador de Fortaleza com a mesma pauta, a da Proteção Animal, e também no PSD.

Apollo e Erich disputaram votos em 2024 por uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza, pelo mesmo partido e causa como principal plataforma. Os valores repassados pela sigla foi discrepante entre ambos. De acordo com dados da Justiça Eleitoral, Vicz recebeu R$ 30 mil do Diretório Nacional do PSD, e outros R$ 4 mil por outros meios. Erich Douglas, recebeu ao todo R$ 712 mil, sendo R$ 630 mil provenientes de fundo do PSD Nacional.

A diferença de orçamento não foi a mesma da distância entre as votações. Apollo e Erich foram ambos eleitos vereadores da Capital. Douglas recebeu 13.250 votos e Vicz, 12.772. Ambos deixarão os mandatos parlamentares e serão secretários — Erich no Governo do Estado e Apoll, na Prefeitura de Fortaleza. Precisarão trabalhar juntos.

A indicação de Apollo para o secretariado de Evandro não teria sido bem recebida no entorno de Célio Studart. Poucos dias depois, Erich foi anunciado como secretário da Proteção Animal no governo Elmano, substituindo o próprio Célio, que estava afastado e era substituído por interino havia meses.

Questionado sobre a relação com o deputado federal, Apollo limitou-se a responder que o conhece e já realizaram ações em parceria. Em relação a como será a interação entre secretarias voltas a proteção animal no Município e no Estado, ele projetou resultados.

"A Secretaria de Proteção Animal de Fortaleza está à disposição para parcerias entre o Estado e o Município, com o objetivo de alinhar um plano de ação que gere um impacto positivo e assertivo, agregando resultados a curto, médio e longo prazo", afirmou.

Ele não é ainda oficialmente secretário, porque a pasta ainda será criada. A mudança deve acontecer também para incluir a Secretaria das Mulheres e excluir a pasta que gerencia as regionais. A previsão é que as alterações só aconteçam quando a Câmara Municipal voltar com as atividades em fevereiro, data que Evandro deve enviar o projeto de reforma administrativa. Atualmente, Fortaleza conta com a Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa).

Protetor na política e não político na Proteção Animal

Apollo tem dificuldade em definir a si próprio, mas costuma dizer que não é um político na proteção animal, mas um protetor, antes de tudo, na política. "Acho que isso diz muito sobre mim e reflete o meu compromisso com aqueles que me trouxeram até aqui".

Com o crescimento da pauta entre a população e ao conferir projeção política a personagens que atuam na área, o secretário considera que há muito espaço a conquistar para essa bandeira.

"Notoriedade não equivale a soluções ou ao respeito aos direitos. Ainda temos muito a avançar e isso é evidente. Basta olhar para as ruas e para o crescente abandono. A verdadeira notoriedade está vinculada ao cumprimento da lei e à reparação que deve ser histórica em relação aos animais e aos protetores", explica.

"Embora ainda estejamos longe disso, com comprometimento e um trabalho realizado em conjunto, com o prefeito Evandro Leitão, podemos nos aproximar dessa realidade. Até porque essa situação não é nova. A cultura dos maus-tratos, do abandono, da indiferença e do complexo de superioridade já é cultural e está enraizada", completou.