Quando os concursados da Guarda Municipal de Fortaleza serão chamados

Foto: FERNANDA BARROS Posse da diretora da Guarda Municipal, Cristiane Fernandes, com a presença do prefeito Evandro Leitão

O prefeito Evandro Leitão anunciou que os 508 servidores nomeados em dezembro do ano passado para compor a Guarda Municipal seriam convocados em três etapas.

No dia 1° de fevereiro deste ano serão chamados 160 profissionais. Já os outros dois chamamentos devem acontecer apenas no primeiro e no segundo semestre de 2026.

Os remanescentes do concurso da Guarda Municipal, realizado em 2023, serão divididos em três turmas.

Eles serão convocados na seguinte ordem:

160 guardas, convocados a partir de fevereiro de 2025

160 guardas, convocados a partir de janeiro de 2026

188 guardas, convocados a partir de agosto de 2026





O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), admitiu nesta sexta-feira, 24, a possibilidade de enviar projetos para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a fim de revogar a sanção que permite a extinção de áreas verdes, aprovadas no fim de 2024 na gestão de José Sarto (PDT).

O petista participou da 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza, no auditório da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), Com o tema "Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica e afirmou que o meio ambiente será prioridade em sua gestão.

"Muita gente se utiliza de uma retórica para dizer que defende o meio ambiente, faz disso bandeira politiqueira em períodos da política, mas verdadeiramente temos que sair dos discursos políticos para as práticas", disse Evandro.

Ele citou o veto ao projeto de lei 19/24 que retirava uma área verde próxima a avenida Santos Dumont da denominação de proteção ambiental. "Por entender que nós não podemos estar priorizando a exploração imobiliária em troca de um meio ambiente saudável", declarou.

Evandro Leitão afirmou que não terá nenhum tipo de amarra no sentido de enviar ao parlamento fortalezense textos que possam revogar os projetos já aprovados na Casa.

"Nós temos ainda outras áreas que já foram sancionadas. E as outras áreas que já foram votadas, aprovadas e infelizmente sancionadas pelo ex-gestor, eu já determinei ao secretário pra avaliar todos estes projetos que foram votados e vamos fazer um estudo, uma avaliação, se for o caso enviar para a Câmara Municipal para que a gente possa revogar essas leis se for o caso", completou.