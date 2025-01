Para Elmano, antecipar discussão sobre candidatura de Lula causaria disputa interna indesejada

Foto: AURÉLIO ALVES O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, durante visita presidencial ao Ceará.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reforçou o coro favorável à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026 e sinalizou que o petista só não será candidato caso não queira. Recentemente, Lula disse a ministros que uma eventual candidatura à reeleição dependerá de fatores como a própria saúde e da “vontade de Deus”. A declaração gerou repercussões no meio político.

Questionado pelo O POVO, Elmano defendeu Lula candidato e que não se antecipe a discussão para definir um eventual sucessor. Apesar disso, reconheceu que caso essa discussão ocorra, deverá ser um processo que contará com divergências e diálogo interno.

“Existem questões de lógica política. Se nós temos um presidente que está no mandato, que tem nossa plena confiança e que temos nele uma liderança e um farol para todos, se ele nos disser que quer ser (candidato à reeleição), ele será o nosso candidato. Apenas na hipótese dele dizer que não quer ser, é que vamos discutir outros nomes”, disse em entrevista no sábado, 25, durante agenda no Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

O governador julgou que precipitar a discussão não trará benefícios para o projeto governista. “Antecipar isso só levaria a uma discussão entre nós, e de disputas internas, o que não nos interessa. A maturidade política nos ensina que, neste momento, é para nos concentrarmos, porque seremos julgados pelo que entregarmos ou não à população”.

O petista defendeu que todas as esferas lideradas pelo projeto governista, como a Presidência, os governos estaduais e os prefeitos foquem nas entregas. “Deixa para em 2026 fazermos a discussão. Aí sim, é a hora de perguntar, presidente Lula você tem pretensão de ser o candidato? Se ele disser que sim, ele é o candidato. Se disser que não, aí é a hora de talvez termos uma discussão sobre nomes”, defendeu o governador.

Elmano reconheceu ainda que uma eventual negativa de Lula para a disputa da reeleição, pode gerar divergências dentro do projeto em relação a um sucessor, mas tratou a questão com naturalidade.

“Certamente, quando se discutem nomes, sempre tem alguma diferença de nomes. Evidentemente, não nos interessa antecipar a discussão de nomes, o que nos interessa é agilizar as ações do governo e, dessa maneira, chegar na eleição até com avaliação mais positiva”, concluiu.

Lula no Ceará?

Neste mês, Elmano anunciou que entregaria o Hospital Universitário do Ceará (HUC), construído no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece). A ideia do governador é entregar o equipamento em fevereiro, com a presença do presidente Lula. Elmano disse que chegou a mandar um vídeo do hospital para Lula. Apesar do convite, ainda não houve confirmação oficial sobre se o líder petista virá ou não ao Estado para a entrega.

Ao O POVO, o governador disse que Lula deu sinalização positiva e que tem “interesse de vir” ao evento de entrega do HUC. Entretanto, o governo estadual ainda aguarda divulgação da agenda do presidente e não divulgou data de entrega do hospital. Uma possibilidade, segundo Elmano, é aproveitar uma viagem de Lula ao Amapá para incluir o Ceará na rota.

“Estamos tentando combinar uma visita. Quando ele virá ao Amapá, para, de repente, fazer uma visita ao Amapá e ao Ceará. Já mandei para ele, inclusive, um vídeo do hospital para ele conhecer. Já tinha falado e enviado foto, mas pedi para fazer um vídeo. Estamos animados, mas o fato é que quero entregar o hospital em fevereiro. Quero muito a presença do presidente Lula, mas sei também que a população precisa do hospital”, pontuou.

Elmano reforçou a promessa de entregar o hospital operando no mês que vem e citou a reta final para a entrega. “Em fevereiro, porque ainda temos detalhes de urbanização a serem concluídos e equipamentos entrando no hospital. Assim que estiver tudo finalizado é dizer a data e a gente marcar, mas preciso entregá-lo em fevereiro como me comprometi”.