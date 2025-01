Aprovação de Lula cai mais no Nordeste e desaprovação é maior pela 1ª vez

Foto: Sergio Lima / AFP LULA perde apoio na própria base eleitoral

pós meses de crises internas e externas com origem na economia e atribuídas pela gestão Luiz Inácio Lula da Silva à comunicação, pesquisa Genial/Quaest divulgada ontem indica sinais de alerta ao governo. No Nordeste, região onde tradicionalmente mantém apoio, Lula teve recuo de oito pontos percentuais em sua aprovação em relação ao último levantamento. O Sul registrou queda de sete pontos, marcando os piores resultados para a gestão nessas regiões. Foi a primeira vez, na série histórica da pesquisa, que a avaliação negativa do governo petista superou numericamente a positiva em todo o País — embora a diferença esteja na margem de erro.

Nas eleições de 2022, foi na região que Lula consolidou a posição que o levou à Presidência. Obteve 69,3% dos votos válidos, ante 30,66% do candidato derrotado e ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL). No Nordeste, a taxa de aprovação do governo caiu de 67% em dezembro para 59% em janeiro, enquanto a desaprovação subiu de 32% para 37%.

Já no Sul, o índice de aprovação passou de 46% em dezembro para 39% agora, enquanto a desaprovação cresceu de 52% para 59%. Em 2022, Bolsonaro obteve na região 61,84% dos votos, ante 38,16% de Lula.

Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo Crédito: Luciana Pimenta

O levantamento ouviu 4,5 mil pessoas presencialmente, entre os dias 23 e 26 de janeiro, após a crise do Pix. A margem de erro é de um ponto percentual.

No Sudeste, a aprovação passou de 44% para 42%, enquanto a desaprovação se manteve em 53%. Já no Centro-Oeste e Norte, os índices praticamente não mudaram: a aprovação ficou em 48%, e a desaprovação passou de 50% para 49%.

Os resultados gerais mostram uma queda de cinco pontos percentuais na aprovação do governo, que agora é de 47%, enquanto a desaprovação subiu para 49%. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos.

A pesquisa é a primeira a captar os efeitos da crise do Pix sobre a avaliação do governo. Neste mês, a oposição usou as redes sociais para acusar o governo de ampliar a coleta de informações de pagamentos via Pix para cobrar mais impostos. Diante da repercussão, o governo suspendeu a medida.

Na última pesquisa Genial/Quaest, em dezembro do ano passado, a aprovação do trabalho de Lula estava em 52%, e a desaprovação, em 47%.

Alta dos alimentos e crise do Pix: o impacto no governo Lula

A atuação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em determinadas pautas teve reações negativas por parte da população. O desempenho vem junto da piora na taxa de aprovação, que, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest, pela primeira vez ficou menor que a desaprovação, 47% contra 49%.

Segundo o levantamento, que foi divulgado nesta segunda-feira, 27, a postura do Executivo em relação à polêmica envolvendo o Pix foi considerada mais errada do que certa por 66% dos entrevistados, enquanto apenas 19% dizem que houve mais acertos.

Vale destacar que a pauta foi citada por 11% das pessoas como a notícia mais negativa lida sobre o Governo. No que concerne à mudança no sistema de validade dos alimentos, que sugeria que esses produtos poderiam ser vendidos após a data de validade por um valor reduzido, 63% são contra e 22% são a favor.

A alta no preço dos alimentos está sendo uma questão presente nas discussões do governo, e o levantamento informa que, para 83% dos participantes, o valor subiu nos mercados no último mês. A taxa foi 5 pontos percentuais maior do que a registrada no mês anterior (78%).



Já, no que diz respeito à economia do Brasil, o índice dos que consideram que ela melhorou nos últimos 12 meses caiu de 27% para 25% de dezembro de 2024 para janeiro de 2025. Por outro lado, os que afirmam que piorou passou de 40% para 39%, e, 32% frisam que ela se manteve igual no período.

Outro ponto apontado pela pesquisa é o descontentamento com a comunicação, que foi considerada negativa por 53% dos respondentes e positiva por somente 18%. Já para 23% ela é regular e 6% não sabem ou não responderam.

Cabe ressaltar que durante a onda de desinformação sobre a fiscalização das transações com Pix, o próprio governo admitiu erros na comunicação e realizou mudanças na pasta, trocando o comando da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), que agora está com o Sidônio Palmeira, e a Secretaria de Estratégia e Redes da Secom, que foi assumida pela Mariah Queiroz Costa Silva.

Além disso, o relatório também indica que 43% afirmam que têm visto mais notícias negativas do que positivas sobre o Governo Lula (ante 41% no levantamento de dezembro), enquanto 28% dizem que têm visto mais notícias positivas (ante 32%).

Pesquisa Genial/Quaest

A Genial/Quaest entrevistou 4.500 brasileiros de 16 anos ou mais entre 23 e 26 de janeiro. A margem de erro é de 1 p.p. e o nível de confiabilidade, de 95%.