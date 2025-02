Evandro nomeia ex-dirigentes do Ceará e membros de uniformizada do Fortaleza

Foto: Samuel Setubal/O POVO EVANDRO tem trajetória no Ceará, onde foi presidente por sete anos

O prefeito Evandro Leitão (PT) chega a dois meses de gestão tendo na administração alguns sinais da trajetória anterior como dirigente esportivo. Desde o núcleo mais próximo de governo a outras funções, há presença de ex-dirigentes do Ceará Sporting Club, que Evandro presidiu. Mas, há também membros da maior torcida uniformizada do Fortaleza Esporte Clube.

Para o núcleo de auxiliares mais próximos, o prefeito escolheu gente que esteve com ele na Assembleia Legislativa, na passagem como secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado e também na direção do Ceará.

Evandro escolheu como chefe de Gabinete, uma espécie de braço direito, o vereador Eudes Bringel (PSD). O parlamentar foi diretor do Ceará, quando o prefeito era presidente. Atualmente, Bringel é vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF) por indicação do hoje prefeito.

Outro ex-dirigente do clube alvinegro a estar na Prefeitura de Fortaleza é o advogado Guilherme Magalhães Furtado, ex-diretor jurídico do Ceará também durante a gestão Evandro no clube. Furtado ocupa agora o posto de superintendente da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Outro remanescente dos tempos de clube e próximo a Evandro Leitão é Luiz Sérgio Costa. Atualmente é comandante da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), ele foi da diretoria financeira do alvinegro de Porangabuçu. Costa também foi indicado pelo prefeito anteriormente para integrar o Comitê Gestor do clube e da FCF.

Secretário da Articulação Política do prefeito, Tibério Burlamaqui, é também um nome muito próximo a Evandro e que transita nos bastidores do Ceará Sporting Club. Ele foi chefe de Gabinete durante a presidência de Leitão na Assembleia e, assim como Eudes, ocupou cargos na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, na época em que o petista comandava a pasta no governo Cid Gomes (PSB).

Outro nomeado para cargo na Prefeitura foi o ex-vereador Danilo Lopes (PSD). Em janeiro, ele assumiu o comando da Escola de Saúde Pública de Fortaleza (EspFor), apesar de, como terceiro suplente e com as licenças de titulares, ter possibilidade de assumir como vereador na Câmara Municipal.

O ex-parlamentar é membros do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club, já recebeu o apoio de Evandro quando se candidatou à presidência do conselho e é uma das principais vozes de oposição à atual gestão do clube alvinegro.

Apesar da forte ligação com o Ceará, do qual foi presidente por sete anos, Evandro Leitão também nomeou para a Prefeitura membros da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF).

Francisco Klawber Bonfim de Mesquita, diretor financeiro da TUF, assumiu o posto de coordenador de eventos da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer no mês de fevereiro. João Paulo e Silva, conhecido como Bombado, também ocupa um cargo na pasta do Município, como assistente técnico administrativo.

Além dos membros de uma das principais torcidas organizadas do Fortaleza, Evandro Leitão nomeou Osmar Baquit (PSB), ex-presidente do Fortaleza, para a Secretaria Regional 4. O deputado estadual de sete mandatos está licenciado para ocupar a pasta e foi dirigente do tricolor entre 2011 e 2014. Porém, a trajetória de Baquit é mais significativa na política que no futebol.

O período em que Baquit presidiu o Fortaleza foi também quando Evandro era dirigente do alvinegro de Porangabuçu. Ambos também foram colegas parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), inclusive do mesmo partido, na época o PDT. Ambos são muito próximos.