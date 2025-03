Silvana defende PL não ter candidato a governador

Foto: JÚLIO CAESAR Deputada estadual Dra. Silvana (PL)

A deputada estadual e líder do PL na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Dra. Silvana, defendeu que o bloco de oposição se una e divida as vagas em disputa nas eleições de 2026. De acordo com ela, a aliança deverá ter escolhas unânimes.

Nesta linha, ela defendeu que o PL não encabece a chapa de governador do Ceará, uma vez que já terá Alcides Fernandes, deputado estadual e pai de André Fernandes, como candidato ao Senado Federal. Ele foi lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Silvana citou um encontro recente com Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT), não para tratar das eleições, mas uma demonstração que estarão unidos no pleito contra o PT, que tem Elmano de Freitas, governador do Ceará. Conforme aliados, ele deve tentar reeleição.

"Esse bloco passa pelo reconhecimento da força do PL e temos a cabeça principal que é a cabeça do Estado. A intenção é fazer, sim, esse grande acordo para que a gente faça também o governador. Tive a grande honra de receber o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-deputado federal Capitão Wagner estiveram no nosso gabinete nessa grande reunião e também com a presença do pastor Alcides. Não foi para tratar especificamente de governo e Senado, mas para tratar do hospital César Cals", afirmou.

Prosseguiu: "E tenho certeza que a cabeça (candidato) do governo vai sair desses três partidos e pode ter certeza que nós estamos bem encaminhados para ser unânimes nas nossas escolhas".



Apesar de alas do PL, inclusive André Fernandes defender que o partido seja protagonista até na candidatura ao Governo do Estado, Silvana disse que irá respeitar a decisão da sigla, mas se opõe que siga essa linha. Ela prega unidade e que possam, juntos, "endireitar" o Ceará.

"Não defendo (candidatura do PL ao Senado), vai ser uma polêmico o que eu tô dizendo, mas polêmica é comigo mesma, acho que quando você quer tudo acho que você acaba sem abraçar o motivo de chegar lá. Eu vou me submeter ao que o PL quiser, mas, como deputada e líder que sou, eu opto para que a gente já tenha a cadeira de Senado e tenha que conversar com os outros partidos para a gente ir junto numa marcha vitoriosa para arrebentar tudo e endireitar esse Estado", destacou.