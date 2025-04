Evandro diz que dívidas herdadas de Sarto justificam pedido de até R$ 1,6 bi em créditos

Foto: AURÉLIO ALVES PREFEITO de Fortaleza, Evandro Leitão (PT)

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) explicou que a Prefeitura necessita de créditos para reestruturar dívidas e honrar compromissos firmados com fornecedores. Nesta terça-feira, 22, seis mensagens do Poder Executivo municipal foram lidas na Câmara de Fortaleza (CMFor), autorizando a contratação de operações de crédito - entre empréstimos e financiamentos - em até R$ 1,6 bilhão com bancos nacionais e internacionais.

Questionado sobre o motivo da solicitação da verba, o prefeito argumentou que há necessidade para que haja o pagamento de fornecedores com dívidas herdadas da gestão passada. "Eu divido essa resposta em duas vertentes. A primeira, a tratativas que nós estamos tendo com os nossos fornecedores. Nós estamos pagando esses fornecedores rigorosamente em dia, com o para trás que a gente negociou e estamos também abatendo pelo nosso planejamento. Até o final do ano, nós iremos zerar essa dívida com os fornecedores, não só com os fornecedores de saúde, mas também com outros fornecedores", explicou.

Segundo Leitão, apenas com planejamento a situação financeira da Prefeitura irá melhorar. "Nós estamos tratando dessa questão com planejamento, com organização e com muita transparência. Eu acredito que a gente só vai recuperar o nosso poder de confiança, de credibilidade junto ao mercado, com muita transparência", explicou.

Evandro explicou ainda que esses valores estão diretamente interligados à dívida que o município tem, também atribuídas à gestão José Sarto (PDT). "A outra situação é relativa à toda essa dívida. A mensagem é no sentido de que a gente possa estar contraindo empréstimos, mas esses empréstimos para que a gente possa abater a dívida. Nós temos uma dívida considerável, uma dívida pública considerável, mas repito, com planejamento, organização, a gente vai superar todos esses desafios", concluiu.

A Câmara aprovou na sessão plenária desta terça-feira, 22, a tramitação em regime de urgência dos projetos enviados pelo prefeito, que autorizam a contratação de operações de crédito.

O placar votação foi de 33 votos favoráveis à urgência contra nove contrários. Votaram contra os vereadores da oposição; Bella Carmelo (PL), Inspetor Alberto (PL), Jorge Pinheiro (PSDB), Julierme Sena (PL), Marcelo Mendes (PL), PPCell (PDT), Pedro Matos (Avante), Priscila Costa (PL) e Soldado Noelio (União). Os demais parlamentares votaram a favor.

Após a aprovação no plenário, os projetos foram analisados na Comissão Conjunta, que reúne os membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento. Nesta fase, os vereadores Julierme e PPCell fizeram pedidos de vistas.

Com isso, os textos de autoria do prefeito que solicitam mais de um bilhão e meio de reais, entre empréstimos e financiamentos para realização de obras da gestão, voltará a ser analisados na Comissão Conjunta na próxima sessão, na quarta-feira, 23.

Entre os pedidos de operações de crédito solicitados por Evandro, está um de mais de R$ 51 milhões, no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, para a execução das obras de implantação do túnel no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi.

Outro projeto enviado é para permitir que o Poder Executivo contrate uma operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com a garantia da União, no valor de até mais de 28 bilhões de ienes, moeda japonesa, sendo convertido para o real em cerca de R$ 1,14 bilhão. Esta operação é para reestruturação de parte da dívida interna da Prefeitura de Fortaleza.