Roberto Cláudio se encontra com presidente do União Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES Ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT)

O ex-prefeito Roberto Cláudio, hoje no PDT, é fortemente cotado para se filiar ao União Brasil e durante o feriado da Semana Santa, ele encontrou o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, em evento festivo no Cumbuco, em Caucaia.

O encontro, segundo ele, foi casual e também contou com a presença de outras lideranças políticas, como o deputado federal Moses Rodrigues (União). Apesar de não terem marcado anteriormente o momento, RC e Rueda conversaram por cerca de 15 minutos.

Pensando no cenário eleitoral de 2026, em que Roberto vislumbra tentar novamente uma candidatura ao Governo do Ceará, o ex-prefeito deve migrar para o partido que é presidido estadualmente por Capitão Wagner, de quem se aproximou.

Aliados já dão como quase selada a movimentação de troca partidária. Além do encontro ocasional, Roberto Cláudio teria tido outro momento com Rueda, mas em Brasília, há alguns dias.

Entre encontros e contatos diretos com outras lideranças da oposição no Ceará, como o deputado federal André Fernandes (PL), com quem o ex-prefeito tem mantido contato frequente, RC é tido como favorito do bloco para ser candidato a governador, inclusive teria ele a garantia do União Brasil e de Capitão Wagner, além de uma preferência de André.

A relação entre André e Capitão Wagner ficou estremecida após a disputa para prefeito, quando os antigos aliados travaram embates. Com RC no União Brasil, o PL e Fernandes podem estreitar mais as relações.

No PDT, o ex-prefeito conta com um respaldo de Carlos Lupi e André Figueiredo, presidente nacional afastado e o interino respectivamente, aceitando o apoio de partidos e lideranças da direita. Porém, a sigla brizolista ainda vive impasse sobre suas posições quanto aos governos petistas.