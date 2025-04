Cid afirma que não ficará em lado oposto a Ciro na questão nacional

Foto: Franzé Abreu/Divulgação Cid diz apoiar "absolutamente" Ciro em questão nacional, mas diverge do irmão no Ceará

O ex-governador do Ceará e senador da República, Cid Gomes (PSB), disse no domingo, 27, em meio ao XVI Congresso Estadual da sigla, que jamais estará em lado oposto ao do irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), no âmbito nacional. Cid e Ciro protagonizaram um embate no cenário político estadual, figurando em grupos distintos na esteira da eleição de 2022 e com relação estremecida desde então.

“Jamais estarei em lado oposto ao Ciro na questão nacional. Aqui no Ceará a gente tem uma visão diferente e eu respeito profundamente, mas jamais estarei em lado diferente dele na questão nacional. Penso absolutamente como ele”, disse o senador em entrevista ao Jornal Jangadeiro.

Ainda no encontro, que ocorreu na Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), Cid reforçou apoio à candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) à Casa Alta nas eleições de 2026. Para o senador, trata-se de “um compromisso pessoal” com o correligionário.

O evento reuniu lideranças importantes do PSB, como a presença do prefeito de Recife, João Campos (PSB). No encontro, o ex-deputado Eudoro Santana foi reconduzido para a presidência estadual do partido em meio a um momento de planejamento dos rumos que a sigla pretende seguir no Estado.

A data do encontro também marcou o aniversário de 62 anos do senador, que teve bolo e coro de parabéns. O bolo em homenagem ao ex-governador tinha uma placa com balões amarelos e a fachada do Congresso Nacional. O deputado Júnior Mano foi o responsável por puxar o canto de felicitações.

Nos últimos anos, Ciro se consolidou como uma voz de oposição ao governo do presidente Lula (PT) no âmbito nacional, com direito a críticas ao mandatário e aos aliados próximos. Já no Estado, Ciro é parte de grupo de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), ao passo em que Cid está em partido da base do governador e defende a continuidade do projeto.

Racha entre os irmãos

O rompimento político entre os irmãos ocorreu ainda quando ambos estavam no PDT. A cisão dos “Ferreira Gomes” teve origem em meados de 2022, na pré-campanha para as eleições.

Os irmãos nunca foram totalmente alinhados politicamente e divergiram em alguns momentos. Em 2018, por exemplo, Cid declarou voto em Eunício Oliveira (MDB), na época postulante a mais oito anos no Senado, enquanto Ciro não mantinha boa relação com o emedebista.

A sucessão de Camilo Santana (PT) no Governo do Estado foi somada a essa disputa entre os irmãos, em decisões importantes no PDT. Enquanto a sigla apontava Roberto Cláudio (PDT) para concorrer, o PT não escondia a preferência por Izolda Cela para substituir o ex-governador e agora ministro de Lula.

O deputado federal José Guimarães (PT) chegou a declarar que a aliança entre PDT e PT “estava no limite”. O partido de Ciro Gomes apoiou Roberto Cláudio e Cid, mantendo a aproximação com Camilo, que ficou do lado de Elmano de Freitas (PT), não se manifestou na disputa estadual.

Mais tarde, Cid deixou o PDT. Em fevereiro de 2024, o senador se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) durante ato em Fortaleza com a presença de grandes nomes do partido, como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

O movimento de Cid Gomes também levou um grande número de deputados estaduais no Ceará, então filiados ao PDT, a seguirem o mesmo caminho. Em fevereiro deste ano, os parlamentares se filiaram à sigla ligada ao senador após longa batalha na Justiça, quando ganharam o direito de se filiar fora da janela partidária, portanto sem perder os respectivos mandatos.