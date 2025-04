Wagner mira governo do Ceará, mas não descarta candidatura a deputado federal

Foto: FCO FONTENELE Capitão Wagner (União)

Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, pode ser candidato a deputado federal em 2026. Ele admitiu a possibilidade de tentar um retorno ao Congresso Nacional depois de quatro anos sem mandato, embora reforce que ainda não há definição sobre a composição da chapa de oposição.

Ao O POVO, o ex-parlamentar disse nesta segunda-feira, 28, que ainda vislumbra concorrer a uma candidatura majoritária no próximo pleito, podendo se lançar como nome para o governo do Ceará ou até mesmo a senador, colocando a vaga de deputado como uma terceira possibilidade na fila de prioridades.

"É uma possibilidade! (a candidatura a deputado federal) (...) A terceira na linha de prioridade. Mas não tem nada definido ainda. Ainda vejo a candidatura majoritária. Governo ou Senado", afirmou Wagner.

Questionado sobre o que mais pesará na definição, Capitão declarou que as articulações com aliados que fazem oposição no Ceará devem prevalecer.

Apesar dos líderes da oposição não cravarem a chapa, Roberto Cláudio (PDT), ex-prefeito de Fortaleza, afirmou ser pré-candidato ao Governo do Ceará, e é cotado para se filiar ao União Brasil, sigla liderada por Wagner no Ceará.

Apuração do colunista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília, aponta que RC teria a garantia de sair candidato a governador, inclusive com o aval do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, com quem teve recentes encontros, e do próprio Capitão, que teria decidido por concorrer ao Legislativo.

Roberto Cláudio é o favorito da oposição para o Governo

Confirmado como pré-candidato a governador, Roberto Cláudio tem a preferência de boa parte da oposição, inclusive do deputado federal André Fernandes (PL), nome forte do PL nas articulações.

RC e André mantém contato frequente, em contrapartida o parlamentar permanece afastado de Capitão Wagner após terem sido aliados e protagonizarem grandes embates durante as eleições de 2024.

O entorno de Fernandes também vê com bons olhos a candidatura de Roberto para o Governo. Além disso, a possível filiação do ex-prefeito ao União Brasil serviria como ponte para que o partido mantenha boas relações com o PL, visando 2026, levando em conta a proximidade entre o hoje pedetista e André.