Pré-candidatura de RC ao Governo é celebrada por nomes do PL e do União Brasil

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) ao lado do deputado Carmelo Neto (PL)

A confirmação da pré-candidatura de Roberto Cláudio (PDT) ao Governo do Ceará em 2026 foi comentada e comemorada entre aliados partidários e outras vozes da oposição no Estado, incluindo União Brasil e PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto, elogiou nesta terça-feira, 29, o nome de RC, e ainda disse estar em diálogos com outros possíveis postulantes ao Executivo, como o deputado federal Moses Rodrigues (União), o prefeito de Juazeiro do Norte Glêdson Bezerra (Podemos), e o senador Eduardo Girão (Novo).

"É um nome excelente que tem dialogado com todos. O senador Eduardo Girão também se colocou como candidato ao Governo e nós estamos dialogando com ele, eu estive com o senador e é importante que o senador e todos permaneçam unidos no campo de oposição".

E prosseguiu: "Como pré-candidatos ao Governo, eu estive com o Moses, estive com o Roberto e estive com o Glêdson, e os três se colocaram à disposição para disputar o Governo. E, obviamente, não vão ter três candidatos ao Governo, mas um pode ir ao Senado. Essa composição vai existir e é natural. O que tem pactuado hoje é a certeza dessa união que estaremos juntos, o campo de oposição no Ceará, para derrotar o PT".

Já pelo União Brasil, possível destino de Roberto Cláudio em breve, o deputado estadual Heitor Férrer também teceu elogios à gestão do pedetista em Fortaleza, e destacou que ele poderá terá uma base maior com a federação do partido com o PP.

"O Roberto Cláudio tem um lastro extraordinário. Foi um grande prefeito de Fortaleza. Esse é um certificado que dá a ele a condição de disputar qualquer cargo executivo. Indo para o União Brasil, vi isso nos jornais, ele já sai com um lastro extraordinário que é a federação entre esses dois partidos", afirmou.

Já sobre Capitão Wagner, atual presidente estadual do União Brasil, Heitor disse acreditar que ele deverá ser candidato a retornar ao Congresso Nacional. "E obviamente, acho eu, que o desgaste que o Wagner já teve com duas candidaturas que terminou não logrando êxito, o Wagner talvez prefira uma nova candidatura em seu nome e ele vá para deputado federal", disse.



Felipe Mota (União), deputado estadual, também elogiou RC, o chamando de "um grande quadro" e "um grande técnico", mas ponderou que os novos filiados ao União Brasil devem ter humildade de fazer as discussões com as bancadas federais e estaduais e também com o PP, que hoje é base do governador Elmano de Freitas (PT).

"Um grande quadro, um grande técnico. Agora, já peço aos novos filiados do União Brasil e do PP que cheguem com humildade, discutindo com a bancada federal, discutindo com a bancada estadual qual será a melhor estratégia para nós", declarou.

Felipe trouxe um cenário em que o deputado federal AJ Albuquerque, presidente do PP Ceará, ou o secretário de Cidade, Zezinho Albuquerque (PP), queiram ser candidatos ao Governo, destacando a necessidade de diálogo entre as frentes.

"Quando eu digo que tem que ter humildade é porque tem que escutar os dois lados. Por muitas vezes, a gente só está visualizando um nome porque nós achamos que já foi prefeito, porque tem uma carga de experiência, já candidato a governador, mas nós temos que discutir com humildade. Hoje, nós não somos só mais um partido, então nós temos que consultar e conversar e pegar autorização, tanto o PP no União Brasil como o União Brasil para o PP, isso é natural e é bom para a política", completou.