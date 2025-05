Três nomes vão disputar presidência do PT de Fortaleza

Foto: Divulgação NA foto de cima, Mari Lacerda é inscrita pelo Campo de Esquerda. Na outra, Antônio Carlos disputa pelo Campo Popular

O PT Fortaleza recebeu três inscrições para disputa pelo cargo de presidente e registrou quatro chapas para composição do diretório municipal. Os cadastros encerram nesta sexta-feira, 2, já o Processo de Eleição Direta (PED) ocorre em 6 de julho, por meio de votação secreta. São eles: Mari Lacerda, candidata pelo Campo de Esquerda, Antônio Carlos, candidato pelo Campo Popular, e Eudes Baima, candidato pelo Diálogo e Ação Petista (DAP).

Liderado pelo deputado federal José Guimarães, o Campo Democrático não registrou concorrente ao comando do PT Fortaleza, mas inscreveu chapa para compor o diretório.

Com o número 590, Mari Lacerda foi inscrita como candidata a presidente do PT Fortaleza pelo Campo de Esquerda, vinculado à ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins. O nome da chapa é PT Livre, Democrático e de Esquerda e o número é 690.

“Colocamos nossa candidatura à disposição para reafirmar e ampliar o legado do PT em nossa Cidade, conectando-o ainda mais com a juventude, com as mulheres, com as periferias e com o povo negro”, afirma Mari.

Cientista social e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), ela foi assessora de Luizianne. Além disso, Mari compõe a Executiva do PT Fortaleza. Foi eleita vereadora da Capital em 2024.

O Campo de Esquerda também já registrou a candidatura da vereadora Professora Adriana Almeida, sob o número 590, ao PT Ceará.

Antônio Carlos foi inscrito candidato ao cargo de presidente do PT Fortaleza pelo Campo Popular, vinculado a nomes como o atual dirigente Guilherme Sampaio e o vereador João Aglaylson. Também intitulada Campo Popular, a chapa foi registrada com o número o 660. Já Antônio Carlos, com 560.

"É com grande satisfação e orgulho, que recebo de um amplo conjunto de forças, que compõem o Campo Popular, a indicação do nosso nome para disputar à presidência do PT-Fortaleza. Trabalharemos para dar continuidade ao fortalecimento do partido na Capital, derrotar o bolsonarismo, e fortalecer nossos governos em Fortaleza, no Ceará e no Brasil", apontou Carlos.

Ex-deputado, ele chegou a ser um dos nomes citados por José Guimarães, mas foi oficialmente lançado pela ala do Campo Popular.

Eleito como indicado direto de Luizianne na eleição de 2010, o candidato era do grupo mais próximo da então prefeita de Fortaleza, mas chegou a ocupar a liderança do governo Cid na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Apesar de não lançar nome para disputar o comando municipal do PT, o Campo Democrático inscreveu chapa para compor o diretório de Fortaleza. Liderado por José Guimarães, o agrupamento tem três nomes colocados para o PT Ceará.

Ao O POVO, o deputado De Assis Diniz explicou que o campo ainda dialoga sobre apoiar um nome ao diretório municipal e quanto à definição do concorrente ao estadual.

O Diálogo e Ação Petista (DAP) inscreveu para a disputa do PED do PT de Fortaleza a chapa Virar à Esquerda, número 610, e o membro da Executiva Municipal Eudes Baima para presidente, com o número 510.

Leda Vasconcelos Carvalho, membro do DAP, disse ao O POVO que a "chapa e o candidato defendem a retomada das bandeiras originais do partido, a ruptura dos compromissos com setores de direita, a defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores em Fortaleza, bem como a revitalização da base partidária e da democracia interna".