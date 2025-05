Antônio Carlos diz que diálogo permanece até as eleições

Foto: Marcelo Bloc/O POVO Guilherme Sampaio (e) e Antônio Carlos

Com a formalização das candidaturas à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) em Fortaleza, o ex-deputado estadual Antônio Carlos desponta como favorito ao cargo.

As eleições do PT em todo o país acontecerão apenas em 7 de julho, mas as inscrições para Fortaleza encerraram-se nesta sexta-feira, 2. Já o Processo de Eleição Direta (PED) ocorre em 6 de julho, por meio de votação secreta.

Três nomes disputarão à presidência do diretório municipal da capital cearense: Mari Lacerda, candidata pelo Campo de Esquerda; Antônio Carlos, candidato pelo Campo Popular; Eudes Baima, candidato pelo Diálogo e Ação Petista (DAP).

Como destacou o colunista Carlos Mazza na edição deste sábado do O POVO, Antônio Carlos tornou-se amplamente favorito após as inscrições serem encerradas.

Uma das evidências disso é o fato de que o Campo Democrático, liderado pelo deputado federal José Guimarães, não registrou concorrente ao comando do PT Fortaleza, inscrevendo apenas chapa para compor o diretório.

Apesar do favoritismo, Antônio Carlos prega que o momento é de seguir dialogando em busca de consenso. "Continuamos e continuaremos conversando e dialogando com muito respeito e humildade com todos os campos, candidaturas, correntes e lideranças, em busca da unidade", disse ao O POVO.

Um dos líderes do governo Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador João Aglaylson (PT) confirmou ao O POVO que o Campo Popular, do qual faz parte, tem conversado com os demais campos em busca de unidade, que é defendida tanto por Evandro, quanto pelo ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas.

Atual presidente do PT em Fortaleza, também integrante do Campo Popular e líder do governo Elmano da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Guilherme Sampaio já defendeu para O POVO que o Campo Democrático, em maioria, indique um nome para a Estadual. Por isso, seu grupo lançou apenas o nome de Antônio Carlos para a Municipal, visto que o ex-parlamentar tem bom trâmite entre os campos do partido.



"As eleições serão somente em julho e seguimos dialogando. Há uma compreensão comum sobre a importância de construirmos o máximo de unidade no partido, por isso creio muito na possibilidade de avançarmos para um consenso. O perfil de Antônio Carlos, que transita com muita leveza em todas as correntes, pode ajudar nisso", disse o deputado.