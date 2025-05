Mais de 40 presos e 98 denunciados por tentativa de interferência na eleição em Caucaia

Foto: FERNANDA BARROS CANDIDATOS nas eleições de 2024 no município de Caucaia foram alvos de ameaças

Mais de 40 pessoas foram presas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) por envolvimento em ameaças, intimidações e tentativas de interferências na campanha eleitoral de 2024 em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 98 pessoas foram denunciadas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o inquérito foi concluído e já foi encaminhado à Justiça.

Em nota enviada ao O POVO, a Polícia Civil informou que investigou as ações de um grupo criminoso responsável por ameaçar e intimidar eleitores, além de extorquir candidatos durante o processo eleitoral.

Caucaia foi palco de diversos episódios de violência ao longo da campanha. Quase todos os candidatos à Prefeitura foram alvo de ataques. Entre eles, os então candidatos Naumi Amorim (PSD) e Emília Pessoa (PSDB), que sofreram ameaças diretas de membros desses grupos criminosos.

Em setembro de 2024, uma caminhada em apoio a Naumi, realizada no bairro Planalto Caucaia, foi alvo de disparos de arma de fogo. Já em agosto, a deputada Emília Pessoa relatou tiros disparados em frente à residência onde mora. No momento, ela participava de um compromisso de campanha no local, acompanhada de familiares, líderes políticos e candidatos a vereador da coligação.

Ainda durante a campanha, Emília foi alvo de outra ameaça: um dos muros do segundo maior colégio eleitoral do Ceará foi pichado com a frase “bala na Emília”.

Em setembro, a campanha do então candidato a prefeito, Waldemir Catanho (PT), relatou que o veículo a serviço da candidatura foi atingido por um disparo. Segundo boletim de ocorrência, o condutor do veículo e outra pessoa colocavam bandeiras da campanha no calçadão da Lagoa do Tabapuá.

Na época, a Polícia Civil prendeu 25 suspeitos de envolvimento nesses e em outros crimes no Estado. Ao todo, foram cumpridos 34 mandados de prisão preventiva, sendo que nove dos investigados já estavam detidos.



Outro episódio de violência ocorreu durante uma caminhada em apoio à então candidata a vereadora Marlucia Ramos (PSD), também no bairro Planalto Caucaia. A ação terminou com três pessoas feridas após disparos de arma de fogo.

Ao todo, a operação, intitulada "Complevit", cumpriu 34 mandados de prisão preventiva nos estados do Ceará, Bahia, Pará, Tocantins e Rondônia. Os capturados também tinham passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tinham mandados de prisão em aberto, sendo que nove já estavam presas.

A Polícia Civil informou que os presos tinham idades entre 18 e 53 anos e já eram investigados por integrar organização criminosa e envolvimento nas ameaças.