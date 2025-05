Três gerentes de agências cearenses são exonerados

Foto: Arquivo Ministério da Previdência Social iniciou contato com aposentados para ressarcimento de valores indevidos descontados em folha

Diante da polêmica recente envolvendo fraudes em descontos desautorizados nas contas dos aposentados e pensionistas, que gerou mais de R$ 6 bilhões de prejuízo, o Ministério da Previdência Social segue realizando trocas em caros de comando.

Segundo o Diário Oficial da União (DOU) de ontem, foram dispensados diversos servidores que exerciam cargos de gerência em agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por diversas localidades do país, dentre elas Fortaleza e Viçosa do Ceará.

Na capital cearense, houve dispensa do servidor Antônio Francismar Lucena Lopes, que exercia função comissionada executiva de gerente-executivo Fortaleza, da Superintendência Regional Nordeste. Também dispensado foi o servidor Victor Mota Rego Monteiro Cavalcante, que exercia função comissionada executiva de chefe do Setor de Demandas de Tecnologia da Informação, da Gerência-Executiva Fortaleza da Superintendência Regional Nordeste.

Em Viçosa do Ceará, houve a dispensa publicada do servidor Lúcio Silva do Nascimento, que exercia função comissionada executiva de gerente da Agência da Previdência Social Viçosa do Ceará, da Gerência-Executiva Sobral da Superintendência Regional Nordeste.

Houve ainda dispensas em Recife, São Luís, Olinda, João Pessoa, Feira de Santana, Maceió, Teresina, Porto Velho, Anápolis, Marabá, São Paulo, Piracicaba, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e Joinville, além de superintendentes regionais e Chefe de Gabinete da pasta. (Marcelo Bloc)