André Fernandes se encontrará com vereadores

Foto: AURÉLIO ALVES/ O POVO O deputado federal André Fernandes (PL)

André Fernandes (PL) voltará aos holofotes da política cearense, mais especificamente em Fortaleza, onde foi candidato a prefeito em 2024, ao participar de encontro da oposição na Câmara Municipal (CMFor), na próxima segunda-feira, 19.

A iniciativa veio dos vereadores do bloco da oposição nas mesmas características dos encontros realizados na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A ideia é terem reuniões quinzenais convidando outras lideranças oposicionistas, a iniciar por André.

A bancada de oposição na CMFor conta com os cinco vereadores do PL, Bella Carmelo, Julierme Sena, Inspetor Alberto, Marcelo Mendes e Priscila Costa, além de PPCell (PDT), Pedro Matos (Avante), Jorge Pinheiro (PSDB) e Soldado Noélio (União).

Este será o primeiro momento pós-eleições municipais do ano passado em que Fernandes, em que saiu com status de líder e maior força eleitoral da oposição. Fernandes estará mais ligado às articulações fora dos bastidores. Ele ausentou-se do cenário local e, recentemente, se tornou pai.

Em abril, André se encontrou com deputados estaduais do PDT, Antônio Henrique, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, no seu gabinete em Brasília. Recentemente, o encontro da oposição na Alece contou com a participação do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT).

Chegou a estar previsto uma reunião da oposição na Alece com Roberto Cláudio (PDT), Capitão Wagner (União Brasil) e o próprio André, o que acabou não acontecendo. RC e o presidente do União Brasil no Ceará tiveram um momento com pose para fotos na Casa em encontro não programado.