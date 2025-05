Rui Falcão diz apoiar "todo mundo" nas eleições do PT-CE

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16..05..2025: Rui Falcão participa ato de lançamento de campanha para presidência do PT em Fortaleza/Daniel Galber Especial para O POVO)

Em visita à Fortaleza, o deputado federal Rui Falcão (PT), candidato ao comando nacional do Partido dos Trabalhadores, cumpre agenda política nesta sexta-feira, 16. Em coletiva na sede estadual do PT, o deputado comentou apoiar “todo mundo” na disputa das eleições para a presidência da sigla no Estado.

Divididos entre os campos Popular, Democrático e de Esquerda, ele afirmou que “todo mundo” terá o seu apoio, em caso de o apoiarem. A fala ocorre em meio à corrida pela presidência da sigla e à aproximação do Processo de Eleições Diretas (PED), no próximo 6 de julho.



“Aqui, como em Santa Catarina, no Paraná, tem várias chapas, várias candidaturas, todas muito boas, de homens e de mulheres. Todo mundo que tiver me apoiando e apoiando a nossa candidatura, terá o meu apoio também, sem diferenças”, afirmou.

Ele continua: “Gravo, tiro foto, apoio, porque se as pessoas apoiam a nossa candidatura, que se lançou com uma proposta política, com documento, com discurso de lançamento que foi discutido, que tem uma coordenação da qual participam as forças todas, não faz sentido eu escolher alguém preterindo outro. E as pessoas entendem dessa maneira”.

No encontro da manhã desta sexta-feira, 16, o deputado reuniu Antônio Carlos, representante do Campo Popular, ligado a políticos próximos ao Governo do Estado. Também presentes as vereadoras Adriana Almeida e Mari Lacerda, candidatas à presidência estadual e municipal, respectivamente, pelo Campo de Esquerda, liderado pela deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT).

Rui está na disputa pelo comando do partido. Questionado pelo O POVO, em coletiva, sobre o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à sua candidatura, ele afirma que não sabe “quem Lula está apoiando”.

“Consta que ele está apoiando o Edinho, mas o Quaquá, que é outro candidato, disse essa semana que esteve com o presidente Lula duas vezes, dizendo que não apoia o Edinho. E o presidente Lula, segundo o Quaquá, não falou nada”, disse o deputado.

O parlamentar questiona, por meio das palavras de outro candidato à presidência do PT, Washington Quaquá, esse apoio do presidente a Edinho Silva. “Então ele diz o seguinte, palavras do Quaquá, ‘Esse apoio parece cabeça de bacalhau, que todo mundo sabe que existe, mas nunca viu’”.

O deputado ressalta que mantém uma ótima relação com o chefe do Executivo Nacional e que tem atuado em prol de objetivos de Lula. “Agora mesmo, em 2024, ele me deu duas missões: uma, trazer a ex-prefeita Marta Suplicy de volta para o PT e eu consegui cumprir”, disse.

“E a outra, ele pediu que tirasse 121 dias de licença para ajudar na coordenação da campanha do Boulos. Ótima relação com ele. Se tiver segundo turno, como eu espero, em que estarão lá o Edinho e eu, quero ver o que ele vai falar de público”, continuou.

Washington Quaquá, citado por Rui, é prefeito de Maricá, município do Rio de Janeiro. Sem uma candidatura unificada, o PT prepara o processo de eleições diretas após sete anos sem decidir um novo comando nacional.

Cinco candidatos foram lançados na corrida pela presidência nacional da sigla: Edinho Silva, apontado como o nome apoiado por Lula, Valter Pomar, Romênio Pereira, Rui Falcão e Washington Quaquá.