Com federação formada, União Brasil é oposição no Ceará e PP quer seguir na base

Foto: Fernanda Barros/O POVO / Reprodução: Redes sociais Federação entre União Brasil e PP pode levar Roberto Cláudio para o bloco na oposição. União é presidido por Capitão Wagner e o Progressistas por AJ Albuquerque, da base de Elmano

Composta por partidos de lados opostos nos blocos de poder estadual, a federação União Progressista, entre União Brasil e Progressistas, impõe negociações sobre o Ceará.

O primeiro partido está na oposição à gestão Elmano de Freitas (PT) enquanto o segundo compõe o governismo. Presidente do Progressistas Ceará, o deputado federal AJ Albuquerque reforça que o partido "continuará na base do governador" observando que o União Brasil faz parte da composição com o PT em nível nacional.

"Ainda tem muito tempo, agora devemos focar no nosso mandato", afirma. Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, adotou tom conciliador ao afirmar que o diálogo será o caminho para alinhar os rumos.

"Após a formalização da federação, que deve ser concluída no segundo semestre, vamos dialogar internamente com quem está estabelecido que vai designar a presidência da federação e, em seguida, a gente vai conversar, com todo o respeito, carinho e transparência com o pessoal do Progressistas", pondera.

Segundo o ex-deputado, uma vez tomada a "decisão política" de quem liderará a federação, ela deverá ser acompanhada por todos os integrantes.

Elemento extra é o fato de o ex-prefeito Roberto Cláudio, ainda no PDT, busca viabilizar candidatura ao Governo do Ceará em possível filiação ao União Brasil.

Wagner, por sua vez, planeja lançar candidatos na chapa majoritária, buscando formar um arco com partidos como PL e PSDB. "A gente não vai ter dificuldade porque são muitas vagas: governador, vice-governador, duas vagas de senadores, suplentes. O PL já demonstrou a prioridade por uma vaga de Senado, com a pré-candidatura lançada do Alcides Fernandes. Vamos ver os outros espaços como as demais legendas que podem se somar, e ver os nomes posteriormente, sem vaidade, sem colocar o projeto pessoal à frente do projeto maior que é o Estado", disse.