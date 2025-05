Federação à vista, disputa à espreita entre MDB e Republicanos

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado PLENÁRIO do Senado Federal

A proposta de federação entre MDB e Republicanos tende a progredir com o aval dos líderes estaduais do Ceará, respectivamente, o deputado federal Eunício Oliveira e o ex-senador Chiquinho Feitosa. Em conversa com O POVO, ambos reforçaram disposição em contribuir para a empreitada.

Mas ambos compartilham ambições em comum: uma vaga ao Senado em 2026.

"Sei que Eunício tem a pretensão de ser candidato a senador, e eu também tenho, mas não é por isso que vamos ser contra a federação caso seja de interesse do partido como um todo", resume o republicano. O emebebista também garante que "não haverá problemas".

Chiquinho conta ainda já ter sido consultado pelo presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. "Eu disse, de pronto, que sou a favor da federação e não tenho a menor dificuldade de me entender com Eunício. Pessoa da minha estima e que, para mim, será um prazer caminharmos juntos", desenvolve.

Questionados sobre a liderança da federação, o presidente do MDB disse que já conversou com o ex-senador e com o vereador Ronaldo Martins (Republicanos). "Não [há consenso ainda], porém isso não será problema algum. Chiquinho e eu faremos facilmente esse entendimento", assegura o deputado federal.

O presidente estadual do Republicanos confirma a projeção. "Com certeza vamos, aqui no Ceará, Eunício e eu, chegar a um bom termo e, assim, contribuir para que a federação aconteça".

Eunício ressalta o "compromisso" desses partidos com a reeleição de Elmano.