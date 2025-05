André Fernandes defende "deixar ego de lado" e diz que Ciro é "preparado e inteligente"

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo ANDRÉ Fernandes voltou para o cenário político em reunião com vereadores

O deputado federal André Fernandes (PL) defendeu a união da oposição no Ceará, pensando nas eleições 2026, e elogiou a figura do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), antigo desafeto. Para ele, é hora de deixar o "ego de lado" e unir forças para "tirar o PT do poder".

Fernandes esteve reunido, na manhã desta segunda-feira, 19, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), com vereadores da oposição. O deputado esteve com os colegas do PL, Priscila Costa, Inspetor Alberto, Julierme Sena, Marcelo Mendes e Bella Carmelo, além de vereadores de outros partidos, PP Cell (PDT), Pedro Matos (Avante), Jorge Pinheiro (PSDB) e Soldado Noélio (União Brasil).

Antes do início da reunião, André falou que tem tido excelentes conversas com parlamentares da oposição no Estado, entendendo que foi dado o recado em Fortaleza de que a população quer mudança.

Ciro: preparado e inteligente

Questionado sobre uma possível aproximação com o ex-presidenciável Ciro Gomes e a possibilidade de candidatura do pedetista ao governo do Estado, André foi só elogios. "Não tenho dúvida que, durante todo o seu histórico, ele mostrou que ser uma pessoa preparada, inteligente e que tem coragem também para enfrentar o Elmano(de Freitas, governador do Ceará) que, na verdade, é um poste do Camilo (Santana, ministro da Educação)", disse.

E seguiu: "Assim como, em Fortaleza, também temos outro poste, mas nós estamos dialogando (a oposição) e eu tenho certeza que, dessa união de toda a oposição, nós teremos bons nomes para o Senado e também para o Governo do Estado", explicou.

Ciro, inclusive, se fez presente na reunião de André Fernandes nesta segunda. O pedetista participou por ligação de áudio durante parte do encontro. Durante a conversa com os vereadores, Ciro ligou para André, que o colocou em viva-voz com os presentes.

Na ocasião, André Fernandes afirmou que Ciro teria a preferência dos vereadores para ser o candidato do bloco ao Governo do Ceará contra o PT, inclusive ele o apoiaria. No que o pedetista agradeceu um por um. Ele reforçou ainda não ter batido o martelo sobre concorrer ou não, mas destacou que está pensando na decisão, caso tenha mais viabilidade.

Há alguns dias, Ciro esteve reunido com deputados estaduais de oposição, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Na ocasião, ele afirmou esperar votar em Alcides Fernandes (PL), pai de André, para senador. Ciro também pregou união de forças, mesmo alegando ter "diferenças às vezes incontornáveis" no âmbito nacional.

Ainda nesse encontro, o ex-governador defendeu a candidatura de Roberto Claudio (PDT) ao governo. Nos bastidores, porém, não descartou concorrer ele mesmo para retornar ao cargo. Ciro foi governador do Ceará de 1991 a 1994.

Conversas avançadas

André Fernandes disse que as conversas para formar um bloco só de oposição têm avançado, não apenas dentro do PL. Ele afirma que é o momento de deixar o ego de lado para "tirar o PT do governo".

"Fico feliz, tenho avançado, sim, conversas com toda a oposição, não só com o Partido Liberal, também com a Federação União-Progressista, mas também de outros partidos, PSDB. A gente só tem a somar. Eu acho que é o momento de deixar um pouco e ego de lado e começar a racionar o que é melhor para o Estado. E eu não tenho dúvida que, o que é melhor para o Ceará é tirar o PT do governo e nós vamos avançar nisso", explicou.

Tasso Jereissati

Fernandes foi perguntado também sobre o ex-governador Tasso Jereissati (PSDB), afirmando ter muito respeito por ele e que sua experiência é muito bem-vinda.

"Olha, será muito bem-vindo. É uma figura que foi importantíssima para o Estado do Ceará, que tem todo o nosso respeito e que eu não tenho dúvida alguma, chegará aqui para somar e muito, trazendo sua experiência, trazendo todo o seu histórico político, assim como também outras grandes figuras no Estado do Ceará", disse. (Com informações do repórter Guilherme Gonsalves)