Capitão Wagner: "Mágoas e orgulho precisam ser deixados de lado"

Foto: Mariana Lopes/ O POVO Capitão Wagner (União Brasil) criticou ações do Executivo Estadual e Municipal sobre ações referentes a segurança pública em Seminário sobre o combate ao crime organizado

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) defendeu uma aliança da oposição no Ceará com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Wagner afirmou que "qualquer mágoa, qualquer sentimento pessoal, qualquer orgulho" tem que ser "deixado de lado em nome de um projeto coletivo para o Estado".

“Esses integrantes da oposição que chegam agora são de um campo de centro-esquerda que tem pensamentos e questões ideológicas diferentes da gente. Mas com um bom debate, com a construção de um plano de governo amplo, eu tenho plena convicção que quem vai sair ganhando é justamente o Estado do Ceará. Isso vai enriquecer o debate, a gente vai apresentar uma proposta muito mais robusta e, com isso, tem chance de vencer a eleição”, destacou Wagner.

O ex-deputado acrescentou que o alinhamento com figuras anteriormente adversárias “importa muito pouco para a população”. Segundo ele, “a população está pouco preocupada com essa questão partidária, ideológica”.

“Acho que a população quer um projeto que ajude o Estado. Quem tá passando fome quer um político que possa alimentar essa pessoa. Quem está desempregado quer uma política pública que garanta o acesso a um cargo. Então, isso vai importar muito pouco para população, desde que a gente mostre que o objetivo maior é justamente construir um projeto para o Estado do Ceará”, diz.

Ainda nesta segunda-feira, o deputado federal André Fernandes (PL) teve falas semelhante e defendeu a união da oposição no Ceará, pensando nas eleições de 2026. Ele elogiou a figura do ex-presidenciável Ciro Gomes, antigo desafeto. Segundo Fernandes, é hora de deixar o "ego de lado" e unir forças para "tirar o PT do poder".

O deputado citou Wagner ao lado de Ciro e Roberto Cláudio ao falar de articulações para o pleito do próximo ano. “Diante do que vem acontecendo, vocês devem ter percebido que as articulações já estão acontecendo há muito tempo, Roberto Cláudio, Ciro Gomes, Capitão Wagner, tantas outras figuras e tantos outros partidos. É porque a gente tem conversado e a gente tem construído um plano de um futuro melhor para nosso Estado. Então isso aqui é o nosso pontapé”, explicou André Fernandes.

Ao O POVO, Capitão Wagner reiterou seus planos para 2026. "A minha prioridade seria uma candidatura ao governo, ao Senado. Mas se as pesquisas e o próprio grupo se convencerem de que existem nomes melhores, o meu desejo pessoal vai ficar em segundo plano e vou concorrer a (deputado)federal. Ou até, se necessário for, nem concorrer a nada e coordenar a campanha", afirmou.