Mudança vira assunto na Câmara Municipal

Foto: ZeRosa Filho/ Cmfor Sessão rendeu com falas sobre a troca do comando da Saúde

A mudança no comando da Saúde na Capital repercutiu bastante na sessão plenária desta terça-feira, 20, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Vereadores da base de Evandro Leitão (PT) elogiaram o nome de Riane Azevedo para substituir Socorro Martins na pasta, enquanto a oposição apontou problemas e questionou os motivos para a mudança.

O líder do governo Evandro, vereador Bruno Mesquita (PSD), exaltou o trabalho da nova comandante da Saúde. "Dra. Riane, nesses cinco meses, mudou a realidade do IJF. O IJF, no mês de dezembro, foi assolado por uma série de matérias, mostrando que no hospital pessoas se cobriam às vezes até com papelão e ela praticamente está zerando as dívidas que o IJF tem", afirmou.

Líder da oposição na Casa, a vereadora Priscila Costa (PL), afirmou que Evandro sofreu a primeira "desistência" na gestão. "Depois de pouco mais de 100 dias, a gestão Evandro Leitão tem a primeira desistência. A secretária Socorro Martins informa que está desistindo de reger a saúde de Fortaleza. Isso acho que preocupa a todos, situação e oposição. Preocupa como esse movimento pode estar afetando as pessoas que mais precisam de postos de saúde, dos remédios", disse.

O também oposicionista Jorge Pinheiro (PSDB) alegou que Socorro deixou a pasta por não poder trabalhar como quis. "Sabe porque ela pediu para sair? Porque não deram as condições para ela trabalhar, aí querem que ela faça milagre? Não dá", lamentou. (Marcelo Bloc e Camila Maia/Especial para O POVO)