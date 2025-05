Mauro Filho: Ciro sempre teve postura distante de bolsonaristas

Foto: Divulgação/ Geoge Lucas/ FIEC Mauro Filho (PDT), deputado federal

O deputado federal Mauro Filho (PDT) afirmou que o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) “sempre teve uma postura muito distante” dos políticos aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar esteve em debate da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza), nesta quinta-feira, 22.

“Meu amigo Ciro sempre teve uma postura muito distante do pessoal mais Bolsonaro. Então a gente precisa avaliar melhor qual vai ser o caminho dele. Eu ainda não estou avaliando o que isso significa nesse momento”, afirmou Mauro Filho.

A declaração do pedetista acontece após elogios de Ciro Gomes para Alcides Fernandes (PL), pai do deputado e ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL). No início de maio, Ciro afirmou que esperava votar em Alcides para o Senado Federal.

Após o encontro, Ciro Gomes elogiou o nome de Alcides para o Senado, afirmando que o parlamentar bolsonarista tem "todas as qualificações". Enquanto isso, o próprio André Fernandes teceu elogios a Ciro, afirmando que ele é "preparado, inteligente" e tem "coragem".

O deputado federal Mauro Filho ainda destacou que uma decisão sobre sair do PDT e, possivelmente, ir para o PSB dependerá da janela partidária no próximo ano. Sua base eleitoral está no PSB.

"Não dá para fazer prognóstico. Em tese, toda a minha base hoje está no PSB. Não adianta dizer nada agora”, afirma. Ao ser questionado se seguiria o senador Cid Gomes, Mauro Filho diz: "Sim, se minha base toda tá lá, mas essa decisão só acontecerá no prazo da janela".