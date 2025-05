MP entra com ação contra Inspetor Alberto por injúria eleitoral

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO Inspetor Alberto (PL) em vídeo que resultou em ação penal

O vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) é alvo de ação penal por injúria eleitoral contra, o na época candidato e agora prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e por maus-tratos contra um porco. A ação é relacionada a vídeo que circulou nos últimos dias do segundo turno da eleição de 2024 para prefeito de Fortaleza.

Na ação apresentada na quinta-feira, 22, o Ministério Público Eleitoral (MPE), por meio da Promotoria da 95ª Zona, pede à Justiça a condenação do vereador por dano moral coletivo. A ação pede que ele pague R$ 100 mil ao Fundo de Defesa do Meio Ambiente de Fortaleza. Foi pedida ainda medida cautelar para Alberto ser impedido de chegar a menos de 200 metros de Evandro, exceto se estiver em evento oficial na condição de vereador.

O MPE aponta que, na semana anterior ao segundo turno de 2024, em outubro, Alberto divulgou nas redes sociais vídeo com ofensas a Evandro, que disputava o segundo turno contra o deputado federal André Fernandes (PL), aliado de Alberto. O vereador aparecia puxando orelhas e patas de um porco, em referência ao sobrenome do candidato petista, e dizia que o adversário "iria para a panela" e "para a churrasqueira" no dia do segundo turno, entre outras agressões verbais.

“Ao fazer os xingamentos, o denunciado praticou o crime de injúria eleitoral majorada, ofendendo a honra de um candidato com palavras de baixo calão de ordem pessoal e com nítida finalidade eleitoral”, considera o MPE na ação penal.

O documento também aponta crime de maus-tratos ao animal, conforme o artigo 32 da lei federal 9.605/98. O Ministério Público pede ainda condenação por dano moral coletivo, em função de ter violado a postura que um agente político deve manter durante uma campanha eleitoral.

Na época da repercussão do episódio, a defesa do vereador que não houve "intuito de causar dor ou desprezo ao animal".

"O vereador se encontrava em um sítio-fazenda. Na ocasião, ele transferia o animal de um lugar para outro e, durante esse trâmite, aproveitou e proferiu algumas palavras no bojo do cenário político que circunda o Município de Fortaleza", argumentou em nota.