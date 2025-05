Wagner: Ciro pensa parecido sobre Ceará e PT

Foto: João Filho Tavares e Daniel Galber/Especial para O POVO Outrora opositores entre si, Capitão Wagner (União Brasil) e Ciro Gomes (PDT) unem forças contra governo Elmano de Freitas (PT)

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) afirmou que, se for pelo interesse pessoal dele, quer se candidatar ao Governo do Ceará nas eleições de 2026. Ele disse ainda que pretende ter reuniões com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PDT) para debater as eleições de 2026. Segundo ele, Ciro pensa "muito parecido" às ideias da oposição no Ceará "contra o projeto do PT".

"Acredito que é natural que a gente venha sentar nos próximos dias, nos próximos meses, para conversar sobre o Estado, para conversar sobre a eleição no próximo ano. O Ciro hoje pensa muito parecido ao que a gente pensa em relação ao Estado, que a gente precisa estar unido contra o projeto do PT", destaca.

Recentemente, o pedetista se aproximou de lideranças bolsonaristas. Em reunião na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Ciro desconversou sobre a possibilidade de se lançar pela aliança em formação como candidato ao governo do Estado. Mas, em particular, levantou a possibilidade, caso seu nome aglutine mais.

Wagner já comentou do desejo de ser candidato ao governo, mas, em falas anteriores, apontou que dependerá da conjuntura, podendo disputar outros cargos. “Se me perguntar, eu quero ser candidato a governador, mas meu interesse pessoal não pode estar à frente nem do interesse do Estado, nem tampouco do interesse do grupo”, disse Wagner, ao participar de reunião com Roberto Cláudio e outros líderes da oposição.

"Alguns amigos muito generosos lembram o meu nome, que não pretendo mais ser candidato a nada. À luz dessa salvação do Ceará, eu não posso me eximir de cumprir o papel. Não desejo ser candidato. O meu partido tem candidato que acha que está qualificado, que é o Roberto Cláudio", afirmou Ciro.

Em entrevista nesta sexta-feira, Capitão Wagner admitiu ter tido embates com os antigos adversários, mas reitera que questões de mágoa devem ser colocadas ‘de lado’.

"Se eu for guardar mágoa, eu tive debates com Roberto bem calorosos em campanhas, quando eu era deputado estadual, já era presidente da assembleia, mas nunca a gente foi pra baixaria, nem por desrespeito", afirma.

Wagner já havia defendido uma aliança da oposição no Ceará com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e Ciro Gomes. Wagner afirmou que "qualquer mágoa, qualquer sentimento pessoal, qualquer orgulho" tem que ser "deixado de lado em nome de um projeto coletivo para o Estado". Nesta sexta-feira, o ex-deputado federal reproduz sua fala.

"E é natural que durante a campanha em si alguém se ceda. Eu já me excedi, o Roberto já excedeu, o próprio Ciro. Então colocada qualquer questão de mágoa ou de sentimento pessoal de lado, a gente quer construir um projeto do estado", acrescenta.



Já sobre a pesquisa que saiu nesta quarta-feira, 21, Wagner expressou satisfação com o resultado de seu nome nas intenções de voto para o Senado Federal. 'A pesquisa que saiu essa semana mostra aqui que pelo menos eu sou um bom cabo eleitoral, com 51% pro Senado. Então isso nos dá tranquilidade de que a gente tá no caminho certo', afirma.

Em um dos três cenários testados pelo instituto Paraná Pesquisa, em que o nome de Cid Gomes (PSB) não é apresentado, mas o de Wagner é incluído entre as opções, o ex-deputado lidera com 49%. (Com informações de Guilherme Gonsalves)