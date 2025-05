"Se renderam ao fascismo": petista ataca ex-aliados e exalta força de Elmano no Ceará

Foto: JÚLIO CAESAR Deputado Guilherme Sampaio é o presidente do PT em Fortaleza

O líder do governo Elmano (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), afirma que pesquisas recentes apontam o favoritismo do governador na disputa eleitoral de 2026. Ele chamou de "futrica" as críticas da oposição e lamentou que figuras políticas históricas do Ceará estejam aliadas com "aqueles que tentam praticar um golpe contra a democracia".

O parlamentar comentou recentes aproximações de Roberto Claudio (PDT) e Ciro Gomes (PDT) com o bloco de oposição no Estado.

"Eu não deixo de lamentar ao ver alguns quadros da vida pública que historicamente se associaram ao campo democrático, se reunirem aqueles que tentam praticar um golpe contra a democracia. Eu entendo, e nos conforta muito o fato de perceber que a população cearense está reconhecendo o trabalho intenso do governador Elmano e o apoio que lhe dá a base de sustentação que nós temos na Assembleia Legislativa", afirmou ao O POVO.

Para Sampaio, a disputa nas próximas eleições será contra o bolsonarismo.

"Acho que o que está se desenhando é que nós vamos enfrentar nas urnas o bolsonarismo. Algumas lideranças políticas, que militaram historicamente no campo progressista aqui no Estado do Ceará, no centro político, se renderam aos artífices de um projeto fascista que no Brasil matou 700 mil pessoas na pandemia, que fechou o Ministério da Cultura, que destruiu as políticas de educação, transformando o Ministério da Educação numa pasta que passou a discutir temas como ideologia de gênero e deixou de cuidar da alfabetização das crianças, deixou de cuidar do ensino tempo integral, deixou de cuidar do Enem, deixou de cuidar da expansão dos institutos federais", explicitou.

Favoritismo de Elmano

Guilherme acredita que Elmano desponta como favorito na disputa do ano que vem, quando deve tentar a reeleição.

"Essas pesquisas divulgadas recentemente apontam claramente isso. A aprovação do governador Elmano e o seu favoritismo. Essa semana mesmo saiu uma pesquisa que praticamente daria a vitória ao governador no primeiro turno das eleições. As pesquisas já divulgadas anteriormente apontam o governador Elmano com quase 70% de aprovação no Estado do Ceará" afirmou.

O deputado referiu-se à pesquisa feita pelo Instituto Paraná, publicada essa semana, que apontou Elmano com 42% das intenções de voto, projetando a disputa pela reeleição, no próximo ano. Sobre a aprovação, Sampaio refere-se à pesquisa Real Big Data, de abril, que apontou o governador com aprovação de 60%.

Foco no trabalho

Para o deputado, no entanto, não é momento de pensar em eleição, nem entrar em "pilha" da oposição.

"Nós não devemos nos preocupar agora nem com eleição, nem com pesquisa. Nós devemos manter o ritmo, trabalhar intensamente, não parar, como diz o governador, porque o que a oposição imagina, pretende nesse momento, é que a gente fique dando bola para futrica, para cafezinho e o que a gente está fazendo é trabalhar todo dia", finalizou.

