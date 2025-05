"Ciro Gomes escolheu ser aliado prioritário do bolsonarismo", diz Elmano

Foto: Samuel Setubal/O POVO ELMANO de Freitas (PT), governador do Ceará que deverá disputar a reeleição

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse, em entrevista ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) "escolheu ser aliado prioritário do bolsonarismo".

Elmano disse não ser possível uma aliança com Ciro porque o ex-ministro e ex-governador preferiu se aliar a políticos mais ligados ao bolsonarismo do que ao PT.

"Ele fez isso na eleição de Fortaleza; no segundo turno, apoiou o candidato do bolsonarismo a prefeito (André Fernandes). E acaba de anunciar apoio ao senador do Bolsonaro no Ceará (Alcides Fernandes) para talvez ter em troca o apoio do bolsonarismo a ele ou a quem ele apoie para o governo do Estado. Lamento muito. A trajetória dele não merecia isso", afirmou.

Questionado sobre o entrevero entre Ciro e Cid Gomes, Elmano disse que espera que os dois irmãos "se entendam". Ciro e Cid se distanciaram por divergências políticas. Cid se desfiliou do PDT e se filiou ao PSB por causa disso.

"Do ponto de vista familiar, espero que os irmãos se entendam. Pelo que sei, eles têm buscado conversar. Politicamente, minha relação com Cid é muito boa, ele tem reafirmado que apoia nossa possível candidatura à reeleição. Eu o conheço há anos, ele tem muita palavra. Tenho a tranquilidade de que estamos e estaremos juntos", declarou.

Antes de Elmano, o ministro da Educação e ex-governador Camilo Santana (PT) também havia revelado incômodo com a aproximação de Ciro com bolsonaristas no Ceará, a exemplo do deputado federal André Fernandes (PL), candidato derrotado no 2º turno das eleições para prefeito de Fortaleza. O petista destacou que a vida e os eleitores darão as respostas sobre as decisões tomadas pelos adversários.

“Eu não falo os motivos disso, é lamentável, mas enfim, cada um toma suas decisões", afirmou o ministro nesta quarta-feira, 21, após participar de debate na Câmara sobre o novo marco regulatório do ensino online. E acrescentou: "Sempre eu digo, caberá a vida e aos eleitores que nos julgam dar as respostas. Os eleitores têm dado as respostas".

O ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes se reuniu recentemente com lideranças cearenses bolsonaristas do PL, União Brasil e Progressistas, e sinalizou a construção de uma aliança contra o PT nas eleições de 2026.

Ele disse que, apesar de no ponto de vista nacional haver diferenças "às vezes incontornáveis", há convergências entre eles para "salvar o Ceará".

Ao lado do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes, que por sua vez é um dos principais defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Câmara, Ciro afirmou que vê no bolsonarista "todos os dotes e qualificações", "um homem decente, de fé" para o Senado em 2026. E desconversou sobre a possibilidade de se lançar pela aliança em formação como candidato ao governo do Estado. Em conversa reservada, porém, deu esperanças de que pode concorrer mais uma vez ao Palácio da Abolição.