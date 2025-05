Janja cumpre agenda em Fortaleza e participa de cerimônia no Centro de Eventos

Foto: Claudio Kbene/PR PRIMEIRA-DAMA Rosângela Lula da Silva, a Janja, estará em Fortaleza

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, visita Fortaleza na segunda-feira, 26, para eventos oficiais. Ela participa da cerimônia de entrega de certificados para turmas concludentes de projeto social do Governo do Estado. A solenidade será realizada no Centro de Eventos do Ceará.

O evento deve contar com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), além da primeira-dama do Ceará e presidente do Comitê Intersetorial do Programa Ceará Sem Fome, Lia de Freitas.

Na ocasião, 30 turmas serão certificadas pela conclusão do curso de panificação Amor na Massa, parte do programa Ceará Sem Fome, que busca combater a insegurança alimentar no Estado.

O curso abrangeu alunos dos municípios de Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, Pacajus, Pacatuba e Pindoretama.

Janja também deve estar em encontro da Coalizão Global da Alimentação Escolar.

Agenda da primeira-dama



Em meio a episódios de críticas envolvendo a participação de Janja em eventos relacionados ao Governo, o Palácio do Planalto passou a divulgar a agenda de compromissos do cônjuge do presidente Lula.



Com isso, os eventos que contarem com a presença da primeira-dama serão registrados no site oficial da Presidência da República.



A orientação segue novo parecer da Advocacia Geral da União (AGU) – instituição responsável por questões jurídicas do Governo Federal –, que trata do papel de representantes do chefe de Estado.



