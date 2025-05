Janja: fome é usada como "arma de guerra" na Faixa de Gaza

Foto: FERNANDA BARROS VISITA da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, ao Ceará

A primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, esteve em Fortaleza nesta segunda-feira, 26, e discursou em evento do Ceará sem Fome, programa do Estado do Ceará. Entre as falas protocolares, ela tirou um momento para se referir à falta de alimentos na Faixa de Gaza após bloqueios de Israel à entrada de ajuda humanitária no território palestino.

Segundo a primeira-dama, a fome na Faixa de Gaza ‘é usada como arma de guerra’. "Eu queria pedir licença para vocês abrir um parêntese na minha fala para falar. Como a gente está falando de fome, eu queria falar um pouco sobre a situação dos palestinos na Faixa de Gaza, que estão sofrendo pelo uso da fome como arma de guerra’.

Janja citou dados do Programa Mundial de Alimentos. O levantamento aponta que 70.000 crianças estão em risco de morrer de fome e de desnutrição, precisando de tratamento urgente.

"E como disse o nosso querido Papa Francisco, que nos deixou no último mês, a fome e a desnutrição não são causadas pela falta de alimento, mas pela sua escassa acessibilidade, condicionada pela pobreza, pela exclusão social e por um sistema econômico que prioriza o lucro em vez da solidariedade. Não podemos resignar-nos enquanto houver uma criança que morre de fome", destacou a primeira-dama.

Janja iniciou seu discurso saudando o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a primeira dama do Ceará, Lia de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não esteve presente no evento, mas Janja o saudou brincando que o chefe do Executivo sempre inicia seus discursos falando ‘minha querida Janja’.

"Ele não está aqui hoje, mas eu vou falar, meu querido Lula. Um abraço e um beijo muito carinhoso do povo do Ceará, daqui de Fortaleza, que depois eu vou mostrar tudo para ele e ele mandou um beijo para todo mundo. Então, um beijo do presidente Lula para todo mundo. Logo acho que vai ter uma agenda aqui, ele vai poder estar aqui perto de vocês”, disse Janja.

A primeira-dama participou de evento em Fortaleza que entregou a certificação para 432 concludentes de um curso de panificação social do Governo do Ceará.

Janja recebeu homenagem como embaixadora do programa Ceará Sem Fome. “É mais do que justo que nossa primeira-dama seja nossa embaixadora, nos represente por meio deste programa”, destacou a primeira-dama do Estado, Lia de Freitas.

Em coletiva, Lia destacou que as primeiras damas 'são um trabalho fundamental, olhar materno sensível das mulheres ao lado desses grandes gestores, esses homens que têm muitas tarefas a cumprir'.

Ao receber o título, Janja agradeceu a homenagem e durante seu discurso afirmou que o programa Ceará sem Fome representa um ‘avanço nas políticas para erradicação da pobreza e das desigualdades’.

“Eu, como socióloga, e com muita honra embaixadora do programa de alimentação escolar, agora embaixadora do Ceará sem Fome, promotora da Aliança Global Contra a Fome e Pobreza, sei o quanto iniciativas como o Ceará Sem Fome são necessárias e representam um avanço nas políticas para erradicação da pobreza e das desigualdades no nosso País e no mundo”, afirmou.